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«Рождественская история». Пресс-показ

2 ноября
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2 ноября 2009
Наступил ноябрь, а это значит, очень скоро город начнет готовиться к Новогодним праздникам. Уже к середине месяца наряженные елки можно будет увидеть на улицах Москвы через каждые 50 метров, люди начнут массово заготавливать подарки, заказывать залы для корпоративных торжеств, а в отделах игрушек большая часть будет отведена под шарики и дождик. В общем, веселье начинается. И, конечно, к Новогодним и Рождественским праздникам мы ждем сюрпризов в кинотеатрах.
В Голливуде принято ежегодно одаривать кинозрителей рождественскими историями. 19 ноября в мировой прокат выйдет картина, которая более, чем другие будет уместна в канун Рождества. Фильм «Рождественская история» - экранизация классического произведения английского автора Чарльза Диккенса культовым режиссером Робертом Земекисом. Это викторианская поучительная сказка о жадном старике Эбенейзере Скрудже, который за одну рождественскую ночь получает возможность заглянуть в свое прошлое, настоящее и будущее и переживает духовное перерождение.
«Рождественская песнь» Диккенса, знакомая всем европейским детям и взрослым, была перенесена на экран не единожды. В частности, классическая история увидела свет в 1951 году в художественном фильме «Скрудж», в анимационном фильме про утят (роль старого скупердяя исполнил селезень Скрудж МакДак), и даже в фильме «Рождественский гимн Маппетов» с участием лягушонка Кевина и других популярных героев Маппет-шоу.
2 ноября состоялся пресс-показ фильма Роберта Земекиса «Рождественская история», на котором мы смогли убедиться, что новая картина наибольшим образом соответствует первоисточнику, а по эмоциональному воздействию превосходит все рождественские сказки вместе взятые.
Фильм потрясающе сделан и демонстрирует все последние достижения трехмерного кино. Главный герой - неприятный старик, обладает по воле каких-то чудесных сил мимикой и пластикой Джима Керри. Судя по титрам, Керри же исполнил роли всех трех призраков. 3-D эффект глубокий и четкий, картинка «не смазана», хотя в фильме много движения и мало света (события происходят преимущественно ночью).
Надо отметить, что именно этот фильм послужил вторым толчком для технического оснащения залов нашей страны цифровым оборудованием для показов фильмов в 3-D. Такой скачкообразный рост был отмечен только единожды, после релиза картины «Беофульф» в 2007 году.
«Рождественская история» сделана очень реалистично, несмотря на цифровой, «мультяшный» вид, она вызывает много тревожных и трепетных чувств во время просмотра. Это действительно страшная, мрачная сказка, именно такая, какой придумал ее религиозный англичанин Чарльз Диккенс. Возможно, маленьким и впечатлительным детям не стоит ее показывать. Официальный прокатный рейтинг фильма – PG, что обозначает «родители сами устанавливают, можно ли их ребенку смотреть этот фильм». Тем, кому уже исполнилось 12, бояться нечего, тем более, что как и во всех сказках, в этой – финал упоительно счастливый.

Екатерина Визгалова
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Роберт ЗемекисДжим Керри
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Рождественская история

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«Рождественская история». Пресс-показ фотографии
«Рождественская история». Пресс-показ фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Женя   7.12.2009 - 11:52
Фильм просто великолепен. Чарльз Диккенс прекрасно перенесен на экран. На самом деле вопреки всеобщему мнению о светлой истории произошедшей однажды на рождество, книга довольно мрачна. Чего стоит эпизод... читать далее>>
№ 5
марина (воронеж)   28.11.2009 - 22:17
скачать фильм бесплатно читать далее>>
№ 4
Леонид (Ноксвиль)   16.11.2009 - 00:51
Фильм замечательный. Они с полным правом теперь могут предварить рекламный релиз сообщением "Компания Дисней с гордостью представляет". Думаю через несколько лет американцы назовут этот фильм... читать далее>>
№ 3
ксеня   9.11.2009 - 17:27
Богдан зайди в мегаторент там все есть читать далее>>
№ 1
Василиса (Москва)   6.11.2009 - 03:32
Спасибо, Ваш оптимизм вселяет надежду! А то уже успели назвать фильм "рождественским хоррором" и предрекают провал... А я, если честно, его ждала - нечасто что-то по Диккенсу снимают. Да... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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