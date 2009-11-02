«Рождественская история». Пресс-показ

анонс

18 февраля 2013 Премьеры недели На экраны выходят сиквел популярного мультфильма о лесных животных, гонконгский артхаус и российский киноальманах о любви.

6 мая 2015 Дмитрий Месхиев переизбран на второй срок Председателем Правления СК СПб Впервые Дмитрий Месхиев был выбран на этот пост в 2008 году.

23 июня 2008 ММКФ: Обед в честь Фонда помощи ветеранам кино 23 июня в рамках 30 ММКФ в ресторане «Тропикана» состоялся торжественный обед по случаю начала работы Фонда помощи ветеранам кино.