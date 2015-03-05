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Снят знаменитый «День смерти»

2 ноября
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2 ноября 1931
...Всё началось с того, что кино стало звуковым. Эйзенштейн, его ассистент и соавтор Григорий Александров и оператор Эдуард Тиссэ получили командировку за рубеж для изучения новой звуковой техники.
Великий мексиканский художник Диего Ривера познакомил Эйзенштейна с американским писателем-социалистом Элтоном Синклером и увлек их обоих перспективой создать фильм о Мексике, о ее многовековой культуре, о ее суровой и прекрасной природе, о ее народе. И вот, 5 декабря 1930 года Эйзенштейн, Тиссэ, Александров в сопровождении Хантера Кимбро пересекли мексиканскую границу на станции Ночалес. Их встречал Диего Ривера с группой молодых художников, писателей, журналистов. Невзирая на все препятствия и трудности, съемочная группа взялась за дело.
В Мехико 2 ноября 1931 года снят знаменитый «День смерти». Странное смешение католических и языческих обрядов,— день панибратства со смертью, плясок скелетов, масок-черепов, гробов, костров, саванов, костей... Все это Эйзенштейн хотел монтировать с кадрами современной промышленности, чтобы показать, как новым вытесняется старое. И крупным планом очаровательно хохочущего мальчишку, вдруг выглянувшего из-за маски-черепа, этим торжеством молодости и жизни над смертью он хотел закончить свой фильм.

По материалам журнала "Советский экран", 1974 год
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