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Татьянин день на празднике детства

2 ноября
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2 ноября 2007
Актрисы сериала «Татьянин день» поздравили детей с днем рождения дома, в котором они растут и учатся. 2 ноября дом-интернат № 8 отметил свой юбилей. 20 лет успешной работы. Дети ждали этого праздника несколько месяцев. К юбилею родной школы подготовили праздничный концерт. Как рассказывают учителя и воспитатели, дети репетировали и днем, и ночью. Настоящим сюрпризом стало появление на празднике Дарьи Волги, Анны Липко и Софьи Донианц. Однако школьники не растерялись. Узнав любимых актрис, они окружили их плотным кольцом и стали расспрашивать, как снимают их любимый сериал. После трогательного и веселого выступления детей, на сцену вышли актрисы с подарками и поздравлениями от компании Амедиа и всех актеров сериала «Татьянин день».
- Когда я смотрела концерт, я чуть не расплакалась, - так начала свое поздравление Дарья Волга. - Вы такие молодцы! Сразу видно, что педагогам здесь комфортно и хорошо работать, а детям комфортно учиться и жить. Кажется, будто у вас здесь большая дружная семья. У нас на съемочной площадке «Татьяниного дня» тоже царит душевная обстановка. Мы также как и вы, стали одной семьей. Мы желаем вам сохранить эту атмосферу навсегда. Чтобы каждый ребенок вспоминал годы, проведенные здесь с теплотой.
Актрисы подарили принтер для школы, а каждому ученику свои автографы и совместные фотографии. Дарья, Анна и Софья провели в детском доме больше трех часов. Дети не отпускали их до тех пор, пока они не поставили росписи на плакатах, которые привезли собой, а также не рассказали все секреты сериала «Татьянин день». Больше всего детей интересовало, будет ли Татьяна Разбежкина счастлива и за кого она выйдет замуж.
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Дарья ВолгаСофья ДонианцАнна Липко
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АМЕДИА /А. Сапроненков
АМЕДИА /А. Сапроненков
АМЕДИА /А. Сапроненков
АМЕДИА /А. Сапроненков
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№ 1
Смолинова Катя (Узбекистан)   19.12.2007 - 18:35
как я люблю артистов татьяниного дня аш плакать хочется читать далее>>
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