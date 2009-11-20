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«Антикиллер ДК». Премьера

20 ноября
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20 ноября 2009
20 ноября в одном из московских кинотеатров состоялась премьера новой картины популярной франшизы нулевых. На сей раз похождения Лиса носят замысловатое и длинноватое название «Антикиллер ДК: Любовь без памяти», и они очень далеки от литературного первоисточника.
Утром того же дня журналисты и критики оценили фильм на пресс-показе, а затем его создатели - режиссер Эльдар Салаватов, продюсер Юсуп Бахшиев и актеры Гоша Куценко, Екатерина Климова и Сергей Бадюк - с удовольствием и самоиронией ответили на все вопросы во время весьма продолжительной конференции. Кстати, Куценко и Бахшиев посмотрели фильм вместе с «акулами пера», и в целом им понравился результат. Как впрочем, и некоторым представителям прессы.
Некоторые сцены, впрочем, вызвали бурное обсуждение, но не будем забегать вперед, выслушаем сначала рассказ продюсера о том, как возникла идея снять третью часть «Антикиллера»: «Идея возникла у меня достаточно давно, после просмотра фильма «Олдбой». Эта картина на меня произвела неизгладимое впечатление всеми своими компонентами, особенно историей. Идея в том, что люди часто совершают какие-то поступки, а о последствиях они не думают. Можно сказать одно слово, и из-за этого слова человек погибнет. Узнаешь ты об этом или нет – непонятно. Персонаж Лис и в первом, и во втором фильме шел своей дорогой, ни на кого особенно не оглядываясь, поскольку был уверен в своей правоте. Помните может, как в первом «Антикиллере» он произносит такие слова: «Силы у меня немеряно». Вот такой он – молодой Лис.
Что происходит с Лисом, когда ему исполняется сорок, как отразятся на его жизни события молодости, вернутся ли они к нему – это хотелось показать. Я летел в самолете однажды, задал себе эти вопросы и написал сам сюжет. После этого над сценарием работало много людей, существует длинный список сценаристов. Начали мы сценарий писать с Костей Мурзенко, Мишей Ефремовым и Стасом Ростоцким. Написали первый вариант, он нам не очень понравился, и мы его отдали Нейманду – он уже и написал сценарий. По ходу там участвовал и Ваня Охлобыстин, и Гоша сам, и я, и Эльдар. А всей романтической линией фильм обязан Екатерине Климовой, которая помогала нам в написании сцен, подсказывала как женщина будет себя вести в сценах в туалете и в других.
Соответственно, когда уже был готов сценарий – не было режиссера. Миша Ефремов приехал ко мне в гости и сказал: «Чего ты мучаешься? Есть отличный парень, я с ним только что окончил картину, – Эльдар Салаватов». И как только он это сказал, Мише пришло SMS. Писал Эльдар и просил Мишу состыковать меня со мной. Я до сих пор подозреваю, что это был какой-то заговор. Мы встретились на следующее утро, проговорили час, и я понял, что с этим режиссером проблем на съемочной площадке не будет: мы смотрим в одну сторону».
«Очень хорошо, что Эльдар появился на площадке. Если бы не он, этого фильма вообще бы не было, - встал на защиту молодого режиссера Гоша Куценко после вопроса о том, откуда появился в проекте Салаватов. - Я сейчас хочу думать, что картина удалась. Это изменчивое чувство, оно меня не покидает, и не покинет еще года два как минимум. Нас познакомил Михаил Ефремов, именно поэтому Миши так много в кадре. У Эльдара есть еще одна работа, скоро вы о ней узнаете. И у него уже занято лето, как он мне проговорился: снимает фильм в стиле «кунг-фу»».
Продолжил расхваливать режиссера (как, впрочем, и всю остальную сьемочную команду) и Бахшиев: «Эльдар Салаватов – это первый режиссер в моей практике, с которым мне удалось поговорить по-человечески. У меня, несмотря на брутальные роли и странную внешность, довольно-таки мягкая натура. И я почему-то всегда проседал перед режиссерами, мне всегда казалось, что обижать их нельзя и всегда нужно быть с ними лояльным. На самом деле, как я понял, это для продюсера ошибка. Вы помните, как в фильме «Солдаты неудачи» продюсер в исполнении Тома Круза обошелся с режиссером? Очень часто хочется поступить также. Но в отношении Эльдара рука не поднималась ни разу».
По поводу реакции Корецкого на новую картину, продюсер признался, что до сих пор боится ему позвонить после недавно прошедшей премьеры в Ростове-на-Дону: «Обойти такую величину как Даниил Аркадьевич, просто нереально и, не буду скрывать, я его боюсь. Каждый раз, когда выходит «Антикиллер», я даже боюсь ему позвонить. Любой автор относится к своим произведениям как к детям, и тяжело воспринимает любые изменения, а ведь здесь от Корецкого остались только персонажи. Так что, думаю, вы меня понимаете».
Гоша Куценко, как всегда, удивлял неожиданными ответами. На вопрос о том, как он относится к своему неадекватному персонажу (Лиса по сюжету выпускают из психушки), актер ответил словно на потребу «желтой прессе»: «Быть не в себе – это мой стиль. Я и в обычной-то жизни никак не могу добраться до своего персонажа. Мой герой – Лис – постоянно хочет прийти в себя. И примером для подражания он может стать для таких же людей, который хотят прийти в себя, увидеть жизнь глазами. И, мне кажется, картина в этом смысле правдоподобна: этот ужасный мир и этот прекрасный мир – всегда один и тот же, но на него можно смотреть разными глазами. Жизнь – такая и есть. Кто не верит – может сесть в поезд и поехать в Тиходонск.
Лично мне мой герой нравится тем, что он не хочет убивать больше, он боится, он забыл, как это делать. В общем-то, он трус. Мне очень нравилось в нем копаться, препарировать этого милиционера. Я рад, что мне удалось его сыграть еще раз, мне было жалко с ним расставаться».
После такого признания Бахшиеву пришлось обобщить сказанное Гошей: «Я вообще не уверен, что кто-то здесь сейчас находится в себе. Главное, в конце концов, то, кем становится герой в финале. В ранних «Антикиллерах» мне Лис нравился тем, что он не рефлексирует. Я и сам тогда был помоложе и особо не рефлексировал, а в «Антикиллере Д. К.» он мне нравится своей взрослостью. Он там становится писателем, приходит в литературу путем осознания своих ошибок. Это очень жизненно и очень по-человечески».
Наконец, добрались и до двух весьма ярких, но жестоких сцен фильма, которые происходят одна за другой в сортире. Немного посудачили о том, бывает ли такой секс, как в фильме. Затем прошлись по фаллоимитатору - Куценко не понравилось, что во время драки в мужском туалете не было слышно звука вибрации. Да и в целом весь эпизод был снят, похоже, одним дублем, о чем вспомнил и рассказал Гоша: «Там должна была прозвучать команда «Стоп», когда меня душили. Уже разрушили моей головой весь туалет, уже ударили меня головой о стену, а команды «Стоп» что-то не слышно. Я уже сам прошу остановиться, мне больно. Потом спрашиваю: «Эльдар, что ж ты не остановил?». А он отвечает: «Ну, я так засмотрелся. Поверил во все это». В результате сцена оказалась снята одним сплошным мастер-планом».
Были и другие пострадавшие во время съемок, о чем поведал Юсуп Бахшиев: «На роль одного из «ангелов хаоса» был приглашен Сергей Бадюк. Вот он был ранен на площадке. Там есть такая сцена, где он выбивает ногой стекло, после нее у него осколком была повреждена артерия. Слава Богу, успели вовремя довезти до больницы. Еще чуть-чуть, и он мог бы с нами здесь не сидеть. Он непрофессиональный актер, и, скажу честно, такой самоотверженной работы от непрофессионала я ожидать никак не мог».
Эльдар Салаватов посетовал на то, как трудно работать с такими мэтрами, как Иван Бортник и Станислав Любшин: «Это был самый тяжелый день у меня на площадке, и в какой-то момент я практически самоустранился. Я человек чуть-чуть другого кино, и для меня мотивировки - не самое главное. А когда актеры такого большого класса, люди, на фильмах которых я вырос, начинают мне говорить, что так просто не могут убить человека, и начинают разбирать эту сцену со всех нюансах, я их уже начинаю банально обманывать.
Но это было интересно. Потому что я уже не мог говорить с актерами и убеждать их. Я сказал: «Давайте снимем вот так, а потом вы будете мучиться от того, что этих людей убили». Хотя сам я уже понимал, что вырежу все их рефлексии. Поэтому в фильме получилось так, как я хотел.
Кроме того, Иван Сергеевич был недоволен, что он поделил лавры со Станиславом Андреевичем. И это даже видно по сцене, по его интонациям.
Но, как мне кажется, с такими бонзами любому режиссеру тяжело работать. Они блестящие исполнители, и я, наверное, сценами с Иваном Сергеевичем доволен больше всего».
В заключение беседы Бахшиев сообщил о том, что четвертая часть вполне возможна, но прямиком зависит от результатов проката: «Как вы понимаете, продолжение напрашивается, и у нас уже есть идеи, которые надо только оформить. Но я решил стать суеверным, поэтому жду десятого декабря. Боюсь, правда, фильма «Пикап» с Крюковым. Думаю, он может нам помешать».
На этой ноте все разошлись, чтобы снова встретиться вечером. Своих коллег, родных и друзей пришли поддержать Николай Ефремов, Александр Невский, Александр Кузнецов, Ренат Давлетьяров, Александр Карелин, Игорь Петренко и многие другие. Картину же представили зрителям помимо участников пресс-конференции постановщик трюков Виктор Иванов, актеры Сергей Векслер, Александр Тютин, Иван Бортник, Евгений Антропов.
Рецензию на этот крышесносящий боевик читайте в ближайшее время в премьерной рубрике, а своими глазами его можно будет увидеть с 3 декабря, когда он выйдет в российский прокат.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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Евгений АнтроповЮсуп БахшиевИван БортникСергей ВекслерРенат ДавлетьяровМихаил ЕфремовНиколай ЕфремовЕкатерина КлимоваДаниил КорецкийАлександр КузнецовГоша КуценкоСтанислав ЛюбшинКонстантин МурзенкоАлександр НевскийДенис НеймандИван ОхлобыстинИгорь ПетренкоСтанислав Ростоцкий (II)Эльдар СалаватовАлександр Тютин
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