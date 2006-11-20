Итоги фестиваля "Кино без барьеров"

В театре "Et Cetera"
прошла церемония закрытия третьего международного кинофестиваля по проблемам инвалидов «Кино без барьеров»
. На ней были названы лучшие фильмы.
Гран-при в этом году завоевал канадский фильм «Поврежденный мозгом» Пола Надлера
. Объявляя победителя, председатель жюри фестиваля Александр Митта
сказал, что в этом фильме есть все: и сила духа, и воля, и профессионализм, и юмор. Именно поэтому он и был выбран из многих других.
В номинации «Лучший ролик социальной рекламы» победил ролик «Солнышко»
, созданный Центром инноваций в образовании Азербайджана, лучшим короткометражным назван английский фильм «Возвращение в Бомбей» Розы Роджерс
. В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» победила новая работа режиссера Алексея Погребного «Железный Генрих»
. Из девяти представленных на конкурс игровых картин лучшей названа 18-минутная работа «Разговаривая с ангелами» Юсефа Али Хана
из Великобритании.
В номинации «Лучший фильм о детях» победил Грегор Федоровский
с фильмом «До свидания»
.
Дети, для которых в течение двух дней была показана специальная программа, выбрали лучшим фильмом дилогию «Прекрасная Шапо. Кровавая Мэри»
, созданную Анной Кулыгиной
в соавторстве с Алексеем Урманчеевым
и детьми из санкт-петербургской организации ГАООРДИ. Этот приз Анна получила из рук Жени Ляпина, героя фильма «О любви» Тофика Шахвердиева
, обладателя приза зрительских симпатий и приза за лучший фильм о детях. Взрослые зрители также выбрали фильм, который получил Приз зрительских симпатий – им стала «Убийственная игра»
. Этот же фильм был отмечен специальным призом жюри.
В номинации «Лучший фильм о любви» победил документальный фильм «Про людей» Татьяны Маловой
, лучшим экспериментом признан поэтический южноафриканский фильм «Триединство бытия» Шелли Берри
, а самым жизнеутверждающим назван фильм «Чрезвычайно забавные люди»
английского режиссера Алана Эдирисинжа
.
Награды победителям фестиваля вручили также посол США Уильям Бёрнс
, посол Великобритании Энтони Брентон
, которые оказывают фестивалю «Кино без барьеров» большую поддержку, а также депутат Государственной Думы Олег Смолин
, члены жюри фестиваля Григорий Либергал
и Альгис Арлаускас
, представитель Комитета общественных связей города Москвы Марина Суслова
.
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