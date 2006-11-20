"Листопад" и "Неделя премии Гойя"

В столичном Доме кино состоялось открытие кинематографического цикла "Неделя премии Гойя
". На открытии выступил Фернандо Леон де Араноа, кинорежиссер и член Испанской Академии кинематографических искусств и наук. В этот же день был показан его фильм "Солнце по понедельникам".
Институт Сервантеса при поддержке Испанской Академии кинематографических искусств и наук и института кинематографии и аудиовизуальных искусств проводит ретроспективу в Москве, на которой представлены лауреаты Премии "Гойя" за лучший фильм последних лет. В рамках этой недели, которая продлилась до 28 ноября, было показано семь картин, в числе которых такие как "Дипломная работа" (режиссер Алехандро Аменобар), "Дни сочтены" (режиссер Иманол Урибе), "Счастливая звезда" (режиссер Риккардо Франко) и завершилась неделя показом фильма известнейшего режиссера Педро Альмодовара "Все о моей матери". В фильмах снимались такие известные актеры как Сесилия Рот, Мариса Паредес и Пенелопа Крус.
А 19 ноября в Минске стартовал 13-ый международный кинофестиваль «Листопад
», в котором приняли участие представители 26-ти стран. В конкурсной программе фестиваля - более 20 фильмов, оценивали которые сразу три состава жюри: профессиональное, журналистское и зрительское.
«Листопад», который начинался как фестиваль фильмов стран СНГ и Балтии, за 13 лет своего существования значительно вырос географически. В 2006 году кинематографисты из 26 стран мира представили здесь свои работы в конкурсе и внеконкурсных показах. Открывала «Листопад» внеконкурсная картина «Пушкин: последняя дуэль» режиссера Натальи Бондарчук. Роль Пушкина играет Сергей Безруков, первыми зрителями фильма стали потомки Александра Сергеевича. Для них Наталья Бондарчук специально возила ленту в Америку. Конкурсные показы пройдут сразу в трех минских кинотеатрах.
С 17 по 24 ноября в Минске же проходит VIII Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Листопадик-2006". Фестивальная неделя была насыщена различными мероприятиями. Кроме конкурсных просмотров состоялись встречи с известными актерами и режиссерами, на фестиваль приехали: Борис Грачевский, Сергей Серегин, Александр Лойе, Яна Поплавская, Валентина Теличкина, Дмитрий Иосифов, Андрей Соколов, а также гости из Латвии, Эстонии, Швеции, Финляндии, США.
В дни "Листопадика" прошли презентации детских и молодежных средств массовой информации, встречи с редакционными коллективами, выставка эскизов художников-аниматоров, выставка детских рисунков, благотворительные акции, а также концерт юных артистов и звезд белорусской эстрады.
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