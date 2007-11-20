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«Русалка». Премьера

20 ноября
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20 ноября 2007
20 ноября 2007 года в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Анны Меликян «Русалка». Эта история повествует о необычной девушке Алисе, дочери русалки и моряка, о ее неординарных способностях, яркой жизни и большой любви.
В прокат картина вышла в сокращенном варианте (примерно на пятнадцать минут), что становится обычной практикой, если вспомнить судьбу таких лент, как «Дикари» и «Граффити».
На премьере состоялся небольшой концерт, в котором участвовала Лера Массква, а среди гостей присутстовали актеры Гоша Куценко, Евгений Стычкин, Олег Фомин, Леонид Ярмольник, Геннадий Назаров, Сергей Газаров, Мария Семкина, режиссеры Карен Оганесян и Егор Кончаловский, худрук театра «Практика» Эдуард Бояков, певица Ольга Орлова и многие другие. Была также и почти вся съемочная группа фильма.
На сцене картину представили первым зрителям режиссер Анна Меликян, актриса Мария Шалаева и продюсер Рубен Дишдишян, ну а для всех двери открыты с 22-го ноября.
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