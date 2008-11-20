«Очень русский детектиff» в кинотеатрах!

20 ноября 2008 года во всех кинотеатрах страны - фильм Вадима Галыгина «Очень русский детектиff»
С того исторического момента, когда высокобюджетный блокбастер под названием "Прибытие поезда" доводил до инфаркта первых впечатлительных зрителей, прошло много лет. За эти годы было придумано немало различных жанров. Кроме того, есть несколько распространенных приемов и сюжетных ходов, по которым с первых кадров можно опознать, с чем мы имеем дело на этот раз. Например, мрачный и небритый герой скачет по прериям в пыльном кожаном плаще - перед нами вестерн. Или минут пять ничего не видно, а потом кто-то выпрыгивает из темноты - это фильм ужасов. Немолодой мужчина, любящий выпить, в мятом костюме и с молодым напарником за спиной склонился над трупом в переулке американского городка - речь о классическом полицейском детективе. А если все это происходит одновременно, да еще и на космической станции, затонувшей в озере посреди Алабамы в результате столкновения с хороводом Надежды Бабкиной – значит, мы смотрим пародийную комедию. И это как раз наш случай. Потому что «Очень русский детектиff
» - это прежде всего остроумная пародия на всевозможные жанровые клише детектива американского.
Главные герои, как водится, пара сыщиков: один - молодой и неопытный новичок по имени Брет Пидд, и второй - чуть менее молодой и немного более опытный - герой Юрия Стоянова
(Джонни), нападают на след жестокого маньяка-убийцы. Тот уничтожает своих жертв самыми изощренными способами, выбрав в качестве приема русский алфавит – каждое следующее орудие убийства начинается на новую букву. Конечно, патологоанатом в исполнении Вадима Галыгина
(Гробовски) только и ждет следующего трупа, чтобы восхититься работой хладнокровного преступника, но в городе есть и вменяемые жители – и они в панике. И даже специальные агенты службы федеральной безопасности - Малда и Сканер, пришедшие на помощь полиции, не могут прервать череду преступлений. В общем, саспенс, нерв и напряженное ожидание развязки – все составляющие настоящего детектива – присутствуют и в пародии, добавляя этой киноленте новое измерение настоящего триллера. Пусть и не вполне серьезного.
«Очень русский детектиff
» – невероятный микс сразу трех жанров – комедии, детектива и триллера, созданный по всем канонам классического американского кино, но сохранивший при этом легкость и общую пародийную манеру повествования. Пугаться здесь некогда – слишком часто предстоит смеяться, но при этом у зрителя останется время, чтобы восхититься фантазией художников и декораторов, придумавших массу невиданных ранее способов расправиться с жертвами маньяка. Что получится из этого рискованного и смелого проекта – мы увидим уже двадцатого ноября во всех кинотеатрах нашей очень русской страны.
Юрий Стоянов об «Очень русском детектиffe»
«Я прочитал сценарий и он был ужасно смешной. Невероятно. И это был один из лучших комедийных сценариев, которые я вообще, читал за последнее время, с учетом, что я в принципе, не читаю сценарии.» «Еще одно потрясение то, что это написал Галыгин. Я был очень удивлен. Что без всяких высших сценарных курсов, без какого-то киношного прошлого человек написал так… понятно, что на самом деле это группа авторов, но для меня эту группу олицетворяет Вадим Галыгин и Тимур Хван»
«Это пародия на американский фильм. А я, американское кино, хотя это и не патриотично, очень люблю. Я обожаю хорошее американское кино. Не люблю плохое американское кино, короче говоря, я не безразличен к американскому кино. Да безусловно, перед тобой стоит целый ряд артистов, которые создали этот высокий штамп «американского полицейского». Уходящего на пенсию… как всегда, в американском кино, за неделю до того, как он уходит, что-то происходит такое, что заставляет его браться за это самое главное и самое страшное дело в его жизни. Вот эта смесь такой брутальности с незащищенностью, и эта брутальность должна быть очень органичная. Это чуть сиповатый голос, это взгляд немножко исподлобья. Вот эти все, казалось бы, штампы, они дают возможность тебе не только посмеяться, над оригиналом и высмеять, какие-то штампы, но ещё и объясниться в любви кино, которое ты обожаешь»
Михаил Шац об «Очень русском детектиffe»
«Сцена допроса наркомана была для меня первой в фильме, это была ночная съемка, в достаточно неприглядных погодных условиях, поэтому… ну, это как-то развлекало, достаточно. Делало быт не таким однообразным. Дубль за дублем пощечины и удары Юрия Николаевича, согревали даже больше, чем доставляли боль. Поэтому, мне как раз эта сцена и понравилась, потому что она задавала весь тон общения на площадке. Сразу было видно, что люди не прочь посмеяться, покуражиться.»
«Тонкость этого фильма состоит в том, что все названные жанры они не просто чистые жанры, а смешанные жанры. И детектив, и пародия, они на самом деле очень одногранные и иногда эта грань невидима. В этом и задача была фильма - создать такое смешение жанра, может быть при этом создать что-то новое в жанре не так уж и просто. Чтобы детектив при этом оставался детективом, и ты действительно хотел бы узнать – кто убийца. Но при этом, все события, и клише которые пародируются, они действительно являются элементами пародии, особенно всеми нами горячо любимые американские детективы. Вот это абсолютно четкая пародия на американский стиль детектива. Кино-детектива. При этом, с сохраненным детективом. Т.е. убийства хоть они и смешные, они все равно остаются убийствами. И человек, который убил, он все равно убил, хотя и сделал это забавно.
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