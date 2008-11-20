«Очень русский детектиff» в кинотеатрах!

анонс

13 февраля 2012 Кино - детям С 4 по 10 июля в Крыму пройдет XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.

13 февраля 2012 Первый фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» - в Смоленске С 27 сентября по 3 октября 2008 года в городе Смоленск будет проходить Первый Всероссийский фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

21 октября 2007 Победители конкурса "ТЭФИ-2006" в номинации "Профессии" Обладатели главной телевизионной премии страны "ТЭФИ-2006" в 28 номинациях были названы 17 ноября на торжественной церемонии в Московском международном доме музыки. Победители конкурса "ТЭФИ-2006" определялись непосредственно в зале голосованием жюри из 13 академиков Академии российского телевидения (АРТ), произвольно выбранных компьютером.