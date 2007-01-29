Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Электротеатр "Пегас" - "дедушка" росскийского кинопроката

21 ноября
Все года

Хроника кино >>
21 ноября 1913
В Москве открылся "Электро-театр", построенный на средства Александра Ханжонкова (Дом Ханжонкова) - один из первых московских кинотеатров. С конца 30-х годов, сменив три имени ("Пегас", "Горн", "Межрабпом"), Дом Ханжонкова получил название "Москва", став не только излюбленным кинотеатром москвичей, но и своеобразной витриной столичного проката.
Значение деятельности Александра Ханжонкова (1877-1945) в развитии отечественного кинематографа трудно переоценить. Он был организатором и руководителем первого русского кинопредприятия, которое еще в самом начале прошлого века выпускало игровые фильмы, а затем хроникальные и анимационные. Он выступал как сценарист и режиссер - постановщик фильмов. В созданном им киноателье снимались многие выдающиеся актеры немого кино, в том числе Вера Холодная и Иван Мозжухин. А 21 ноября 1913 года в Москве открылся великолепный, прекрасно оборудованный кинотеатр, построенный Александром Ханжонковым на собственные средства. Тогда он назывался электротеатром "Пегас".
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Иван МозжухинВера Холодная

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Умер оператор "Острова"
Умер оператор "Острова"
В возрасте 42 лет скоропостижно скончался оператор Андрей Жегалов, работавший над фильмами «Кукушка», «Остров», «Мама, не горюй», «Турецкий гамбит».
О смерти оператора сообщил Сергей Сельянов, продюсер компании CTB.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Эймунтас Някрошюс
20 ноября ушёл из жизни режиссёр Эймунтас Някрошюс.
Евгений Осин
17 ноября ушел из жизни исполнитель Евгений Осин.

День рождения >>

Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Максим Евсеев
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Джена Мэлоун
Харольд Рамис
Инес Састр
Люсия Хименес
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Премьеры ТВ

Доктор Рихтер. Продолжение
19 ноября
Россия 1
Жёлтый глаз тигра
19 ноября
Первый канал
Мама
19 ноября
Домашний
СеняФедя
19 ноября
СТС
Кто ты?
20 ноября
ТРК Украина
Гоголь. Страшная месть
23 ноября
ТВ-3
Мегрэ на Монмартре
24 ноября
Первый канал
Разлучница
24 ноября
Россия 1
Синичка
24 ноября
ТВЦ
Счастье наполовину
24 ноября
Россия 1

ревью