Артем Колчин снова на ринге!

В Лос-Анджелесе закончились съемки фильма "Бой с тенью-2". Съемочная группа картины во главе с режиссером Антоном Мегердичевым, с чувством выполненного долга вернулась в родные края.

"Бой с тенью-2" - это продолжение одной из самых кассовых картин российского кинопроката. Алексей Сидоров, режиссер "Боя с тенью" в сиквеле ограничился ролью продюсера и соавтора сценария, доверив режиссерское кресло Антону Мегердичеву, для которого этот фильм - дебют в качестве режиссера-постановщика в полнометражном игровом фильме.

Итак, через год - премьера фильма, и зрители увидят Артема Колчина на ринге. Финальный бой за чемпионский титул он проведет в Америке. Но перед финалом Артему предстоит бой с мексиканским боксером, который также рвется к вершине. После тяжелого поединка мексиканец умирает в госпитале. Увы, неприятности только начинаются. Артему сообщают, что он забил на ринге приемного сына мексиканского наркобарона, который вынес суровый приговор: кровь Вики за кровь погибшего сына. На свете есть только один человек, который может помочь Колчину выпутаться из опасной переделки, и он - заклятый враг Артема.