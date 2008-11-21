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«В России идет снег»

21 ноября
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21 ноября 2008
Режиссер Наталия Наумова, дебютировавшая в качестве режиссера в 2004 году с фильмом «Год Лошади – созвездие Скорпиона» (приз «Звездное начало» на Московском кинофестивале «Женщины кино»), заканчивает свою вторую режиссерскую работу - трагикомедию «В России идет снег» (кинокомпания «Союз Навона»).
«Когда я прочитала сценарий, меня сразу заинтересовала эта история – игра человека со своей судьбой, внезапное желание все изменить в своей жизни, примерить на себя манящую неизвестностью чужую судьбу. «В России идет снег» – это, в первую очередь, история, наполненная многослойностью человеческих отношений: любовью, ревностью, отчаянием, преступлением», – рассказывает о фильме Наталия Наумова.
Съемки картины длились чуть больше двух месяцев. Часть съемок проходила на «Мосфильме», остальные эпизоды снимались в Москве и подмосковном городе Пушкино. «В России идет снег» – картина о приключениях иностранного журналиста в стране лютых морозов, насыщенная яркими спецэффектами и компьютерной графикой. В главных ролях заняты актеры Наталия Белохвостикова, Валерий Золотухин, Рашко Младенов, Иван Кокорин, Александр Адабашьян, Кристина Казинская. Сценарий написан отцом режиссера - Владимиром Наумовым - в соавторстве с Александром Кабаковым.

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Александр АдабашьянНаталия БелохвостиковаВалерий ЗолотухинИван КокоринВладимир НаумовНаталья Наумова
фильмы
В России идет снегГод лошади - созвездие Скорпиона

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