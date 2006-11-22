Премьера "Дикарей"

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера первого фильма театрального мастера Виктора Шамирова "Дикари", о котором вы можете прочитать в "Премьерах"
. Помимо коктейлей, пляжного антуража и полуобнаженных девушек особый интерес вызвали именитые гости. От шоу "Звезды на льду" посетили Ингеборга Дапкунайте, Александр Жулин, Роман Костомаров и Александр Носик, которому фильм очень понравился. Были и соратники по цеху (т.е., спектаклям НТП
) Гоши Куценко и Марата Башарова: Георгий Мартиросян, Виктор Вержбицкий, Людмила Артемьева. Промелькнули Максим Лагашкин, Александр Стриженов и Эммануил Виторган. Заинтересовались фильмом Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Ольга Ломоносова и Михаил Горевой. Эстраду представляли Игорь Матвиенко, Сати Сазанова, Ирина Ортман и другие.
На презентации Гоша Куценко, являясь продюсером картины, поблагодарил всех за ее создание, а особенного своего "театрального наставника" Виктора Шамирова. Не обошлось и без сюрпризов. На сцену поднялся Владислав Галкин, получивший травму незадолго до премьеры.
Фильм начал свою жизнь под громкие овации и крики "браво".
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