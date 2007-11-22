"Чаклун и Румба" - история самой верной дружбы на свете

анонс

12 октября 1970 Фильм о фильме, которого не было "На сцену столичного кинотеатра выходит съемочная группа фильма. Зрительный зал встает и в едином порыве аплодирует юной дебютантке, новой картине. Но ведь так можно приветствовать, скажем", "Чапаева".

18 февраля 2013 Кинофорум "На Родине Чехова" открыт 4 сентября в Таганроге открылся второй кинофорум "На Родине Чехова".

21 июня 1961 Заключение по фильму «Мир входящему» История создания этой картины оказалась сложной и нелегкой. Первый вариант фильма не был принят.