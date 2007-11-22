"Чаклун и Румба" - история самой верной дружбы на свете

«Чаклун и Румба» - первая полнометражная картина молодого режиссера Андрея Голубева
. Правда, на свои средства Андрей уже снимал римейк фильма Александрова «Башня», так что опыт работы в большом кино у него уже есть.
Андрей – не из тех, кто пришел в кино со школьной скамьи. За его плечами богатый и разнообразный жизненный опыт. Он окончил военное училище, работал каскадером. Когда Михаил Пташук в 1999 году набирал курс режиссуры в Белорусской государственной академии искусств, Андрей услышал об этом и с юношеской непосредственностью (граничащей с наглостью) заявился к Мастеру прямо в его личный кабинет на киностудии «Беларусьфильм» - мол, хочу у вас учиться. И был, естественно, отправлен восвояси.
Но в тот же день он снова караулил Михаила Николаевича возле его кабинета… Пташук не брал к себе в ученики случайных людей. Он умел рассмотреть в людях силу личности и способность к развитию, которая в режиссерской профессии едва ли не важнее таланта. Жаль, что Мастер не успел доучить своих воспитанников, дать им путевку в жизнь. Однако в ребятах он не ошибся, они не затерялись, не отказались от профессии после смерти учителя.
Даже сценарий фильма «Чаклун и Румба» был присмотрен им еще во времена учебы в Академии по совету Пташука. Сценарий написан по мотивам киноповести Евгения Оноприенко, опубликованной в журнале «Киносценарии» еще в 80-ые годы. Что прежде всего заинтересовало Андрея в этой истории? Это, во-первых, и трогательная история самой верной дружбы на свете – между человеком и собакой. Сапер Федор Чаклун и его неизменная спутница, овчарка Румба, неоднократно спасают друг друга, проходят через множество испытаний, преодолевают вынужденные разлуки. Во-вторых, это небанальная история любви, жертвенной, безнадежной, взаимной и безответной одновременно, между признанной красавицей Светланой и Чаклуном – далеко не Аполлоном… В-третьих, это проявления истинной сути людей, когда война – как лакмусовая бумажка… Фильм не столько о войне, сколько о людях, а война является жесткими обстоятельствами, отсеивающими зерна настоящих чувств от плевел страха и выгоды.
На главную мужскую роль Андрей пригласил своего тезку – Андрея Федорцова
. В главной женской дал шанс проявить себя белорусской актрисе Ольге Рептух
. Режиссер не удержался от соблазна самому сыграть в своем фильме – благо, актерский опыт Андрея Голубева весьма и весьма обширен («На безымянной высоте
», «Мужчины не плачут
», «Рифмуется с любовью
», «Последний бронепоезд
» и др.) – и исполнил роль мужественного капитана Дония.
Ну, и конечно, собака… Смотреть на нее можно бесконечно. Говорят же: «детей и животных переиграть невозможно» или «животные – это кратчайший путь к сердцу зрителя. Тем не менее, Андрей Федорцов успешно справляется с актерской задачей и очень органично смотрится в кадре с овчаркой – будто и в самом деле не разлей вода, сквозь всю войну…
обсуждение >>