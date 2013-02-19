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Деятели советского кино объединены в Союз кинематографистов СССР

23 ноября
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23 ноября 1965
В Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР. Подготовка к съезду была начата еще в 1957 году, когда был создан оргкомитет союза. Первым секретарем правления был избран кинорежиссер Л.А. Кулиджанов.
Союз кинематографистов СССР был богатейшей организацией среди творческих союзов, он располагал гигантским количеством собственности не только в Центре, но и во всех республиках, шло непрерывное строительство домов творчества, киноцентров, производственных зданий, жилья; СК СССР имел и широкий реестр социальных льгот.
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