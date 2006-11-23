23 ноября 2006 года выходит в широкий прокат картина режиссера Виктора Шамирова "Дикари" (рабочее название "Край лета"). Шамиров стал известен широкому кругу театралов после премьеры популярнейшего спектакля "Ladies night, только для женщин
" с участием актеров Марата Башарова, Гоши Куценко, Вечяслава Разбегаева, Павла Сборщикова, Эвклида Кюрдзидиса, Виктора Вержбицкого,Константина Юшкевича, Валерия Яременко и Людмилы Артемьевой. На его счету также и необычный спектакль, идущий в театре Моссовета - "Бог
" по пьесе Вуди Аллена, в котором Виктор сам исполняет одну из ролей. Кроме него в постановке заняты Гоша Куценко и Валерий Яременко. Словом, Шамиров обладает удивительной способностью собирать вокруг себя мало того, что просто замечательных артистов, но и создавать из них свой коллектив, который с удовольствием поддерживает его начинания! И, когда Шамиров решил попробовать себя в роли кинорежиссера и снять фильм по своему же сценарию, артисты, занятые в его постановках, активно его поддержали и приняли участие в съемках картины. В фильме заняты Марат Башаров
, Эвклид Кюрдзидис
, Вячеслав Разбегаев
, Павел Сборщиков
, Константин Юшкевич
- почти вся команда спектакля "Ladies night", а Гоша Куценко
кроме непосредственного участия в съемках выступил еще и в роли продюсера. Кроме того, как мне известно, часть музыки к фильму создана группой "Anatomy of soul", с которой Гоша выступает.
Лето, море, Крым, отдых дикарем... Уже звучит интригующе - еще не снятую картину называли продолжением известного советского фильма "Три плюс два". Правда, после окончания съемочного периода, перестали называть - что бы это значило? Надеюсь, лишь то, что фильм будет еще лучше! У фильма нет одной ведущей сюжетной линии, это несколько человеческих историй, переходящих одна в другую, каждая из которых ценна и сама по себе, и в контексте всего фильма. Смешные и грустные, нелепые и вызывающие смех и жалость, герои каждой из историй очаровательны. Внимание переходит от одного персонажа к другому, затем к третьему, возвращается к первому и захватывает на исходе эпизода опять второго - повествование можно сравнить скорее с музыкальным произведением, чем с просто комедийным!
Фильм снимался достаточно долго, и на натуре, и в павильонах, были и некоторые сложности - не без этого! Но, как сказал в своем интервью Эвклид Кюрдзидис:" И мы все, конечно, болеем за этот проект, в нем снимаются практически все, кто играет в Ladies night, мы очень переживаем. Я не буду рассказывать сюжет этой картины, если это кино случится - я буду счастлив."
Марина Троянова.
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