Лидеры телеэфира - всем сестрам по серьгам

23 ноября 2006 года объявлены лауреаты ТЭФИ-2006.
* В номинации «Ведущий ток-шоу
» были заявлены Михаил Швыдкой «Культурная революция» (Игра-ТВ), Тина Канделаки
«Детали» (СТС), Игорь Кваша
, Мария Шукшина
, Чулпан Хаматова
«Жди меня» (Первый канал). Лучшей ведущей названа Тина Канделаки
(телеканал СТС).
* В номинации «Телевизионный художественный фильм, мини-сериал
» были представлены: «Бой с тенью
» (телеверсия), «Казароза
», «Грозовые ворота
». Победила лента Андрея Малюкова «Грозовые ворота»
(телеканал "Первый").
* В номинации «Телевизионный художественный сериал
» из трех картин - «В круге первом
», «Доктор Живаго
», «Мастер и Маргарита
» - жюри присудило премию сериалу «В круге первом»
(телеканал РТР).
* На главный приз ТЭФИ-2006 в номинации «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильмесериале
» претендовали: Дмитрий Певцов
(«В круге первом»), Владислав Галкин
(«Казароза»)и Олег Янковский
(«Доктор Живаго»). Мало кто сомневался в том, что приз будет присужден Олегу Янковскому
. Так оно и случилось.
* Не было особых сомнений и в том, кто победит в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильмесериале
» - Чулпан Хаматова
(«Доктор Живаго»), Анна Ковальчук
(«Мастер и Маргарита») или Лидия Смирнова
(«Наследницы - 2»). Конечно, Чулпан Хаматова!
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