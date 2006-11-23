Лидеры телеэфира - всем сестрам по серьгам

анонс

21 октября 2007

Победители конкурса "ТЭФИ-2006" в номинации "Профессии"

Обладатели главной телевизионной премии страны "ТЭФИ-2006" в 28 номинациях были названы 17 ноября на торжественной церемонии в Московском международном доме музыки. Победители конкурса "ТЭФИ-2006" определялись непосредственно в зале голосованием жюри из 13 академиков Академии российского телевидения (АРТ), произвольно выбранных компьютером.