В Музее кино открылся клуб "Сине фантом"

Показами фильмов Евгения Кондратьева в московском Музее кино открылся клуб независимого кинематографа "Сине фантом". Организаторы клуба: Глеб Алейников, Ольга Лялина, Борис Юхананов, Александр Дулерайн, Инна Колосова, Дмитрий Троицкий, Ольга Столповская.
Вместо вступительного слова режиссера, зрителям были предложены копии письма Кондратьева, написанного восемь лет назад Глебу Алейникову
. По утверждению устроителей вечера, это единственный документ, свидетельствующий о наличии у режиссера творческих концепций и о его умении писать. Из письма Кондратьева: "Авторы, мне кажется, бьются в общих, придуманных ими рамках дозволенного.А иллюзия беспредельна. Мечта всех сюрреалистов была создать иллюзию, но они пользовались традиционным языком, с помощью монтажа и построения кадра".
Евгений Кондратьев (Дебил) родился в Рыбинске в 1959 году. В начале 80-х приехал в Ленинград. Начинал снимать вместе с лидером некрореализма Евгением Юфитом; своей мимикой и жестикуляцией внес неоценимый вклад в создание некрообраза, "не опороченного инстинктом или подсознанием" (Юфит). В 1986 году познакомился с братьями Алейниковыми и стал главным героем почти всех их картин и нереализованных сценариев.
Глеб Алейников о Евгении Кондратьеве:
"Самая загадочная фигура в параллельном кино. Заниматься кинематографом начал еще до приезда в Ленинград, в городе Черногорске. В 1984 году вошел в группу «Мжалала-фильм». Используя идеи некрореализма, снял несколько фильмов: «Труд и голод», «Нанайнана», «Я забыл, дебил... I». В отличие от фильмов Юфита, тяготеющих к длинным планам, большим массовкам, к постановочным эффектам, приближенным к некрореальности патологоанатомических атласов, Кондратьев в первых работах использовал быстрый монтаж, близкий по форме к клипам, символику, лишенную смысла, отчего некрореальность фильма приобретала довольно условный характер. Эти фильмы воздействуют не столько сюжетными, сколько монтажными построениями.
Сейчас Кондратьев полностью отошел от некрореализма и разрабатывает теорию вертикального и неправильного кино."
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