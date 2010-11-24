«Щелкунчик и Крысиный Король в 3D». Американский прокат

анонс

15 апреля 2007

Секретный циркуляр Главреперткома

Главрепертком издал секретный циркуляр о том, как следует изображать русского царя и его окружение в театре и кино: « фигура царя отнюдь не должна возбуждать какую бы то ни было симпатию: он должен изображаться не только "безвольным ребенком" (хотя бы и туповатым), но в нем должен чувствоваться и проглядывать виновник 9-го января, ленского расстрела и т.