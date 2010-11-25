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«Сердце Марии». Акция

25 ноября
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25 ноября 2010
ЗАО «Всемирные Русские Студии» приняла участие в благотворительном аукционе. Средства, вырученные от продажи лота компании, переведены в Фонд помощи детям.
«Сердце Марии». Акция
В 2010 году благотворительный аукцион под названием «Хорошее мероприятие», проходил в ресторане Mario. Его проводили популярный российский телеведущий Андрей Малахов и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян. Именитым гостям, среди которых были: Юлия Бордовских, Юлия Ковальчук и другие, было предложено несколько десятков лотов. Среди них – эпизодическая женская роль в новом 60-ти серийном телевизионном сериале «Всемирных Русских Студий» «Сердце Марии». Все деньги, вырученные от продажи этого лота, были переведены на счет Фонда «Здоровое наследие», помогающего тяжелобольным детям.
Сериал «Сердце Марии» - это история о жизни и смерти, любви и сложности выбора. После трагической гибели Марии, ее сердце пересаживают Анне. Выздоравливая и набираясь сил, девушка начинает замечать, как странно изменились ее вкусы. А встреча с бывшим мужем Марии переворачивает всю ее жизнь. Она понимает, что ее непреодолимо влечет к этому человеку. Героине предстоит сделать тяжелый выбор – между человеком, к которому стремится ее сердце и человеком, которого, как ей кажется, она тоже любит, и с которым уже назначен день свадьбы…

RWS
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Юлия БордовскихВиталий ДермельОльга Иванова (IV)Юлия КовальчукСергей КоротаевАлександр КоручековАнтон МакарскийАндрей МалаховГарик МартиросянДмитрий МесхиевАртём НасыбулинСветлана ПавловаЮрий СапроновАндрей Смирнов (IV)Тимофей СмирновАлександр Яцко
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