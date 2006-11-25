Фильм Алексея Балабанова награжден главным призом Кинофестиваля "Лiстопад-2006"

Золотой приз XIII Минского международного кинофестиваля "Лiстопад-2006" получила российская картина режиссера Алексея Балабанова "Мне не больно". Мелодрама стала лидером зрительского голосования. Серебряным призером фестиваля стала шведская картина "Как на небесах" Кая Поллака, а бронзовым - белорусская картина режиссера Сергея Сычева "Я помню". Кинокартина Павла Лунгина "Остров" также удостоена сразу двух призов - зрительских симпатий и специального приза жюри.

"Лiстопад-2006", который является одним из наиболее престижных на территории СНГ кинофорумов, проходил в белорусской столице 18-25 ноября. В конкурсных и неконкурсных показах были представлены фильмы из 26 стран.