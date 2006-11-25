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Лауреаты "Ордена Миротворца"

25 ноября
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25 ноября 2006
25 ноября 2006 года в Московском Доме Национальностей состоялось награждение орденом Миротворца известных артистов, спортсменов, журналистов, политиков. Валентина Талызина, Эвклид Кюрдзидис, Владимир Жириновский, Алексей Митрофанов, Константин Боровой, Александр Журбин, Зинаида Кириенко и многие другие были награждены орденами Миротворца первой и второй степени за вклад в развитие межнациональной сферы. Также в рамках Благотворительной программы, проходившей под покровительством Всемирного Благотворительного Альянса "Миротворец" Международный Общественный Благотворительный Фонд "Созвездие" совместно с Союзом кинематографистов и Гильдией актеров кино России, Союзом спортсменов России, Московским Домом национальностей провел фотовыставку "Легендарные люди России".
7 октября 2006 года эта награда уже была вручена в Доме Правительства Москвы Римме Марковой, Яну Арлазорову, Роману Карцеву, Василию Лановому и Юрию Антонову.
Сам "Орден Миротворца" учрежден Всемирным Благотворительным Альянсом "Миротворец" и вручается тем, кто, не жалея своих сил, помогает людям. Лауреаты "Ордена Миротворца" получают статус "Гражданин мира".
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персоны
Ян АрлазоровКонстантин БоровойВладимир ЖириновскийРоман КарцевЗинаида КириенкоЭвклид КюрдзидисВасилий ЛановойРимма МарковаВалентина Талызина

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