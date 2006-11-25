25 ноября 2006 года
в Московском Доме Национальностей состоялось награждение орденом Миротворца известных артистов, спортсменов, журналистов, политиков. Валентина Талызина
, Эвклид Кюрдзидис
, Владимир Жириновский
, Алексей Митрофанов
, Константин Боровой
, Александр Журбин
, Зинаида Кириенко
и многие другие были награждены орденами Миротворца первой и второй степени за вклад в развитие межнациональной сферы. Также в рамках Благотворительной программы, проходившей под покровительством Всемирного Благотворительного Альянса "Миротворец" Международный Общественный Благотворительный Фонд "Созвездие" совместно с Союзом кинематографистов и Гильдией актеров кино России, Союзом спортсменов России, Московским Домом национальностей провел фотовыставку "Легендарные люди России".
7 октября 2006 года эта награда уже была вручена в Доме Правительства Москвы Римме Марковой
, Яну Арлазорову
, Роману Карцеву
, Василию Лановому
и Юрию Антонову
.
Сам "Орден Миротворца" учрежден Всемирным Благотворительным Альянсом "Миротворец" и вручается тем, кто, не жалея своих сил, помогает людям. Лауреаты "Ордена Миротворца" получают статус "Гражданин мира".
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