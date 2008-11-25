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«Звездный мост». Церемония награждения

25 ноября
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25 ноября 2008
25 ноября в «Театре Луны» под руководством народного артиста России Сергея Проханова состоялась Вторая Церемония вручения премии в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества «Звездный мост», посвященная Году семьи.
Этот торжественный праздник сначала вели режиссер Алла Сурикова и режиссер, композитор, драматург Сергей Шустицкий (затем им на смену пришли актриса Мария Горбань и телеведущий Дмитрий Хаустов), а открыли вечер генеральный продюсер проекта Лариса Преториус и художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов.
Награждения лауреатов чередовались с прекрасными концертными номерами с участием актеров Павла Деревянко, Александра Олешко, Татьяны Абрамовой, Оксаны Сташенко, Андрея Анкудинова, композитора Григория Гладкова, вокального ансамбля «Домисолька» и многих других замечательных исполнителей.
Лауреаты и основатели премии, как и многие зрители, верят в то, что в такое тяжелое время искусство, посвященное детям, возродится. И в это действительно верится, потому что это уже не первая детская премия, успешно прошедшая в этом году...

НАГРАДЫ
ИГРОВОЕ КИНО
Режиссер: Андрей Малюков (фильм «Мы из будущего»)
Актриса: Мария Горбань (фильм «Розыгрыш»)
Актер: : Даниил Козловский, Андрей Терентьев, Дмитрий Волкострелов, Владимир Яглыч (фильм «Мы из будущего»)
Ребенок – актер: Настя Добрынина (фильм «Кука»)
Дебют: Андрей Кудиненко (фильм «Розыгрыш»)
Продюсер: Сергей Шумаков (фильм «Мы из будушего»)

АНИМАЦИОННОЕ КИНО
Режиссер: Елизавета Скворцова («Колыбельные мира»)
Художник: Сергей Меринов («Куйгорож» из цикла «Гора Самоцветов»)
Дебют: Дарья Шмидт («Маленькая Василиса»)

ТЕЛЕСЕРИАЛ
Телесериал «Папины дочки», (телекомпания «Киноконстанта» телеканал СТС)

ТЕЛЕПРОГРАММА
Телеведущий:[/b] Тина Канделаки (телевикторина «Самый умный», телеканал СТС)
Продюсер: Александр Гуревич (телеканал «Бибигон»)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Александр Гришин (директор компании «Кирилл и Мефодий»)
Проект Курс «Школа Развития Личности», Компания- производитель «Кирилл и Мефодий»

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ «ИГРЫ»
Сергей Герасев (продюсер проекта «King's Bounty»), Компания–производитель «1С»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Композитор: Юдахина О.(детский музыкальный театр «Домисолька»)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Селиванов И.В.(художественный руководитель ТЮЗ «Ровесник»)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Пуговкин М.И. (приз памяти)
Шаинский В.Я. (композитор)
Михалков С.В. (поэт)

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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персоны
Татьяна АбрамоваАндрей АнкудиновЕлизавета АрзамасоваДмитрий ВолкостреловГригорий ГладковСергей ГоворухинМария ГорбаньПавел ДеревянкоАнастасия ДобрынинаПавел КабановТина КанделакиДанила КозловскийАндрей КудиненкоСтанислав ЛебедевАндрей МалюковАрмен МедведевСергей МихалковСергей НиколаевАлександр ОлешкоЛариса ПреториусСергей ПрохановМихаил ПуговкинОксана СташенкоАлла СуриковаАндрей ТерентьевДмитрий ХаустовНаталья ХорохоринаВладимир ШаинскийСергей ШумаковСергей ШустицкийВладимир ЯглычВалерий Ярёменко
фильмы
КукаМы из будущегоПапины дочкиРозыгрыш

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«Звездный мост». Церемония награждения фотографии
«Звездный мост». Церемония награждения фотографии
«Звездный мост». Церемония награждения фотографии
«Звездный мост». Церемония награждения фотографии
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