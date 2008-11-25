«Звездный мост». Церемония награждения

анонс

13 февраля 2012 Возобновлены съемки проекта Оксаны Бычковой "Плюс один". На главную роль в картину «Плюс один» был утвержден популярный американский актер Джереми Дэвис.

11 июня 2006 День рождения Госфильмофонда Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.

17 августа 2008 На кинофестивале "Созвездие" в Твери отметили лучшие актерские работы XIV Международный фестиваль актеров кино «Созвездие» завершился в субботу в Твери. Пять фестивальных дней оказались необычайно насыщенными и смогли вместить в себя огромное количество встреч, мероприятий, событий.