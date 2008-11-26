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Фильмы производства кинокомпании Star Media получили призы XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

26 ноября
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26 ноября 2008
XV ММКФ «Лiстапад», проходивший в Минске с 15 по 22 ноября, подвел свои итоги. Жюри конкурса телевизионного художественного кино присудило гран-при фильму «Счастливого пути» режиссера Александра Баршака. Еще одну награду кинокомпании Star Media принес фильм «Право на надежду». Его режиссер Тарас Ткаченко получил специальный диплом жюри - «Диплом надежды». Обе картины являются дебютными работами молодых режиссеров.

Мелодрама «Счастливого пути» уже не первый раз становится призером фестивалей. В октябре она была признана лучшей работой в программе дебютов международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век» в Москве. Там же специальным призом была отмечена актриса Анна Назарова, исполнившая в этом фильме главную женскую роль.

«За главный приз самого престижного международного кинофестиваля в Беларуси наш фильм боролся в основном с картинами белорусского и западного производства, так что победа российского фильма стала приятной неожиданностью, - говорит режиссер «Счастливого пути» Александр Баршак. - Особенно приятно, что фильм был принят зрителями разных поколений – в день конкурсного показа среди гостей были в основном люди старшего возраста. Кроме этого, мы со своим фильмом побывали в двух минских институтах, где специально для студентов были организованы показ и творческие встречи с актерами. Фестиваль был организован просто потрясающе».

В жюри конкурса телевизионного художественного кино международного фестиваля «Лiстапад» входили продюсер Владилен Арсеньев (Россия, председатель жюри), киновед Ольга Медведева (Беларусь), кинодраматург, вице-президент МКФ "Золотой Витязь" Йован Маркович (Сербия), актер и кинорежиссер Алексей Колесник (Украина), киновед Нина Фрольцова (Беларусь).
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персоны
Владилен АрсеньевАлександр БаршакАлексей КолесникАнна НазароваТарас Ткаченко
фильмы
Право на НадеждуСчастливого пути

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