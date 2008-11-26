Фильмы производства кинокомпании Star Media получили призы XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

анонс

16 мая в Инженерном Доме на территории Петропавловской крепости состоялась премьера фильма-антологии «Список кораблей».

Фильм Кирилла Серебренникова «Юрьев День» взял Гран-При 24-го Международного кинофестиваля в Варшаве.

Победа «Юрьева дня» в Варшаве

12 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера нового фильма Александра Стриженова «Юленька».

3 марта 1989

Второй фестиваль «параллельного» кино

В Ленинграде при участии Союза Кинематографистов СССР проходит Второй фестиваль параллельного кино «Cine Fantom».