Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера «Морфия» в «Киномире»

26 ноября
Все года

Хроника кино >>
26 ноября 2008
Вечером, 26 ноября в Москве, в кинотеатре «Кодак-Киномир» состоялась закрытая премьера нового фильма Алексея Балабанова «Морфий». Тесноватое фойе «Киномира» не было готово к такому аншлагу. Актеры и режиссеры, музыканты и писатели, гости и журналисты, операторы и фотографы – более двух сотен людей заполняли каждый уголок кинотеатра. Помимо участников съемочного процесса – режиссера «Морфия» Алексея Балабанова, продюсера Сергея Сельянова, актеров Леонида Бичевина и Ингеборги Дапкунайте – премьеру посетили такие известные личности, как актер Олег Акулич, режиссер Павел Лунгин, актрисы Агния Кузнецова и Мария Шалаева, писатель Эдуард Лимонов. Собственно, по составу именитых гостей можно судить о качестве и направленности картины, ибо Сергея Безрукова или группы «Сливки» на премьере не наблюдалось. Зрители знакомились со звездами, звезды с удовольствием (все, кроме Балабанова) общались с журналистами. Неудивительно, что демонстрация картины началась с опозданием.
Перед показом фильма перед зрителями выступили главные действующие лица «Морфия».
Сергей Сельянов: «Спасибо, что вы все пришли сегодня сюда. Этот зал для нас важный: здесь состоялась премьера «Брата». Народу тогда было немного. Зритель не понимал, что можно ходить не только на американское, но и на русское кино. Сегодня я счастлив – зал полон. То, что здесь столько выдающихся людей – особенно важно, потому что вряд ли широкий зритель нас полюбит. Сегодня же мы почувствовали, что сделали нужное кино».
Леонид Бичевин: «Я уже видел фильм и считаю, что нам не должно за него быть стыдно. Посмотрите и поймите, почему я так сказал».
Алексей Балабанов со свойственным ему косноязычием пробормотал что-то насчет тяжести съемочного процесса, Ингеборга Дапкунайте вообще предпочла просто красиво постоять на сцене.
Фильм публика приняла хорошо, но и на премьере у Балабанова не бывает без эксцессов – девушка потеряла сознание прямо в зрительном зале, видимо, не выдержав натурализма некоторых сцен. Отмечу, что большинство зрителей, в том числе и «выдающиеся люди», невозмутимо продолжали следить за происходящим на экране. Но, если что, о человеческом равнодушии у Балабанова уже была неплохая картина.
Подробнее о фильме «Морфий» в рубрике арт-хаус.

Лео. Мар.
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
версия для печати
персоны
Олег АкуличАлексей БалабановЛеонид БичевинИнгеборга ДапкунайтеАгния КузнецоваПавел ЛунгинСергей СельяновЕвгений СтычкинОльга СутуловаСергей ЧлиянцМария Шалаева
фильмы
Морфий

фотографии >>
Премьера «Морфия» в «Киномире» фотографии
Премьера «Морфия» в «Киномире» фотографии
Премьера «Морфия» в «Киномире» фотографии
Премьера «Морфия» в «Киномире» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Закончились съемки фильма «Беглянки»
Закончились съемки фильма «Беглянки»
17 февраля 2007 года закончился съемочный период кинофильма «Беглянки» режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях. Съемки фильма проходили в деревне и на аэродроме под Серпуховым, а также в московском артистическом кафе «Бар Люба».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.
Томас Вайсета
21 ноября скончался актер Томас Вайсета.

День рождения >>

Максим Аверин
Андрис Кейшс
Игорь Класс
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Тамсин Эгертон
Казимеж Юноша-Стемповский
Матеуш Яницкий
все родившиеся 26 ноября >>

Премьеры ТВ

Подъём с глубины
25 ноября
ТВЦ
Медное солнце
26 ноября
НТВ
Колдовское озеро
30 ноября
ТВЦ
Любовь и Сакс
1 декабря
Культура
Любовь по ошибке
1 декабря
Россия 1
Никто, кроме нас
1 декабря
Россия 1
От имени моей дочери
1 декабря
Первый канал
Синичка-2
1 декабря
ТВЦ
За пропастью во ржи
2 декабря
Первый канал

ревью