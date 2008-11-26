Премьера «Морфия» в «Киномире»

Вечером, 26 ноября в Москве, в кинотеатре «Кодак-Киномир» состоялась закрытая премьера нового фильма Алексея Балабанова «Морфий»
. Тесноватое фойе «Киномира» не было готово к такому аншлагу. Актеры и режиссеры, музыканты и писатели, гости и журналисты, операторы и фотографы – более двух сотен людей заполняли каждый уголок кинотеатра. Помимо участников съемочного процесса – режиссера «Морфия» Алексея Балабанова
, продюсера Сергея Сельянова
, актеров Леонида Бичевина
и Ингеборги Дапкунайте
– премьеру посетили такие известные личности, как актер Олег Акулич, режиссер Павел Лунгин, актрисы Агния Кузнецова
и Мария Шалаева
, писатель Эдуард Лимонов. Собственно, по составу именитых гостей можно судить о качестве и направленности картины, ибо Сергея Безрукова
или группы «Сливки» на премьере не наблюдалось. Зрители знакомились со звездами, звезды с удовольствием (все, кроме Балабанова) общались с журналистами. Неудивительно, что демонстрация картины началась с опозданием.
Перед показом фильма перед зрителями выступили главные действующие лица «Морфия».
Сергей Сельянов
: «Спасибо, что вы все пришли сегодня сюда. Этот зал для нас важный: здесь состоялась премьера «Брата». Народу тогда было немного. Зритель не понимал, что можно ходить не только на американское, но и на русское кино. Сегодня я счастлив – зал полон. То, что здесь столько выдающихся людей – особенно важно, потому что вряд ли широкий зритель нас полюбит. Сегодня же мы почувствовали, что сделали нужное кино»
.
Леонид Бичевин
: «Я уже видел фильм и считаю, что нам не должно за него быть стыдно. Посмотрите и поймите, почему я так сказал»
.
Алексей Балабанов со свойственным ему косноязычием пробормотал что-то насчет тяжести съемочного процесса, Ингеборга Дапкунайте вообще предпочла просто красиво постоять на сцене.
Фильм публика приняла хорошо, но и на премьере у Балабанова не бывает без эксцессов – девушка потеряла сознание прямо в зрительном зале, видимо, не выдержав натурализма некоторых сцен. Отмечу, что большинство зрителей, в том числе и «выдающиеся люди», невозмутимо продолжали следить за происходящим на экране. Но, если что, о человеческом равнодушии у Балабанова уже была неплохая картина.
Подробнее о фильме «Морфий» в рубрике арт-хаус
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