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«Кука». Премьера

27 ноября
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27 ноября 2007
27 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Ярослава Чеважевского «Кука».
Организаторы вечера постарались создать атмосферу праздника. Гостям было предложено традиционное шампанское, с которым они прохаживались по залу и общались со знакомыми. В фойе журналисты с телекамерами брали интервью у создателей ленты. Фоторепортеры ни на секунду не опускали свои камеры, стараясь не пропустить ни одного кадра с участием представителей московского бомонда. В объективы фотоаппаратов в этот вечер попали музыканты группы «Город 312», писательница Мария Арбатова, актрисы Любовь Толкалина, Виктория Толстоганова, Людмила Артемьева, Алена Бабенко, ведущий программы «Контрольная закупка» Антон Привольнов, исполнители главных ролей в картине и др. Мимо них бегали десятки детей - друзья исполнительницы главной роли девочки Куки Насти Добрыниной. Сама Настя уже вполне ощутила себя новой «звездочкой» российского кинематографа и с удовольствием позировала на фоне огромного рекламного плаката картины. Наряженная в очаровательное белое платье принцессы, «Кука» с совсем не детскими серьезностью и рассудительностью отвечала на каверзные вопросы корреспондентов. По ее словам, быть актрисой ей понравилось, и сниматься было очень интересно.
Но вот гостей пригласили в зрительный зал, где на каждом сиденье их ждал сюрприз – маленький медвежонок, совсем как у главных героинь ленты. На сцену поднялась творческая группа фильма, которую зрители встретили бурными аплодисментами. «Добрый вечер! – поприветствовал всех Ярослав Чеважевский. – А где все-то? Такое ощущение, что мы с Нателой вдвоем этот фильм снимали». После этих слов к продюсеру картины Нателе Абуладзе и режиссеру присоединились поскромничавшие вначале остальные создатели «Куки». «Я так понимаю, что сегодня все будет неформально. Был тут недавно на одной премьере, там все так прилично было… – признался Ярослав. - По-моему, мы сняли кино, и кажется, неплохое». Зал подтвердил свое согласие с г-ном Чеважевским очередной порцией аплодисментов. Далее режиссер представил свою команду - актеров Дину Корзун, Настю Добрынину, Марину Голуб, Юрия Колокольникова, оператора Антуана Виваса-Денисова, сопродюсера Андрея Ковалева, который стал и одним из авторов саундтрека к ленте. Не забыл Ярослав Чеважевский и про пса по кличке Даллас, который сначала предстает в картине, как страшный зверь, а потом становится лучшим другом маленькой героини. Натела Абуладзе раскрыла секрет тех медвежат, что лежали на зрительских креслах: если их вывернуть наизнанку, то получится красивое алое сердце. Она попросила поднять всех эти сердца над головой и объяснила, почему они решили сделать гостям именно этот подарок: «Хоть это и немного банально, нам хотелось подарить вам нечто большее – ту любовь, с которой мы делали это кино, и ту частичку нашего сердца, которую мы в него вложили». Когда создатели картины уже собрались уходить со сцены и смотреть фильм, режиссер вспомнил, что забыл поблагодарить своих родителей. Исправив эту ошибку, он отправился в зрительный зал разыскивать среди сотен гостей свою маму.
Действие картины происходит в наши дни. Лена (Дина Корзун) разочаровывается в своей жизни и в тех людях, которые ее окружают. Она убегает от московской суеты в старую родительскую квартиру в Петербурге и пытается начать жизнь заново: устраивается работать за копейки в соцслужбу и старательно выполняет самую тяжелую работу. Сначала богато одетую москвичку никто не принимает всерьез, считая, что она пришла «грехи замаливать» и больше двух дней не продержится, но Лена и не думает сдаваться. Однажды она встречает на улице одинокую маленькую девочку и понимает, что ребенку нужна помощь. Лене кажется, что именно в этом маленьком человечке она найдет свое счастье и смысл жизни. Но путь к счастью будет не таким простым, как это казалось на первый взгляд...
На протяжении всей картины публика не переставала то от души смеяться, то замирать в ожидания, что же будет дальше. Выходя из зала с плюшевыми медвежатами в руках, гости получили еще и воздушные шарики в форме сердца. «А кино-то и правда про любовь, как и написано», – удивлялись зрители.
Фильм «Кука» вышел в прокат 29 ноября. Лента является участником акции «Открой свое сердце – помоги детям». Это значит, что каждый, кто придет в кинотеатр посмотреть картину, автоматически пожертвует часть стоимости билета на помощь детям-сиротам.
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персоны
Натела АбуладзеАнтуан Вивас-ДенисовМарина ГолубАнастасия ДобрынинаЮрий КолокольниковДина КорзунЯрослав Чеважевский
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