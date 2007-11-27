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В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции»

27 ноября
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27 ноября 2007
27 ноября 2007 года в Подольске закончились съемки фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» (производство студии «Пассажир» по заказу «Централ Партнершип»). Молодой сценарист и режиссер обратила на себя внимание, успешно выступив с дебютной картиной «Собака Павлова», которая была отмечена призами на нескольких кинофестивалях.

Однажды в сонный провинциальный городок приезжает звезда популярного телесериала Настя. Ей больше не к кому идти, кроме родной сестры. Настя разочарована в жизни и в себе, она пытается начать жить заново. А в Улетово всё идет своим чередом. Каждый вечер четверо молодых друзей, их жены и любовницы собираются во дворе местного общежития. Им нечем заняться - жизнь в захолустье не дает никаких шансов. Все хотят любить, но не тех и не так. С появлением Насти их сложные взаимоотношения накаляются до предела, секреты перестают быть секретами, тайны больше не тайны - любовная горячка охватывает провинциальный город. И тогда, когда, казалось бы, все может измениться, случайная трагедия ставит все на привычные места…
Кирилл Разлогов, киновед: «Катя Шагалова – феномен молодой кинорежиссуры. Смелая, напористая, в меру истеричная, она создана для того, чтобы провоцировать сильные эмоции. Думаю, что каждый ее фильм будет событием в культурной жизни, хотя мнения и чувства будет вызывать самые разные».
Актеры о работе над фильмом
Александр Голубев: «Я играю человека, который запутался в жизни. Он приехал из армии, ему трудно, он ничего не понимает. Он жесток по отношению к своей жене, изменяет ей, и я не знаю, как его оправдать. Мне жаль его, в то же время я ненавижу его; вот такие чувства во мне уживаются практически одновременно».
Любовь Толкалина: «Я еще никогда в жизни не играла бабушек. И милиционер - это тоже первая роль в моей биографии. Но роль участкового милиционера и бабушки не шокировала. Меня больше пугало то, как же я буду играть мать взрослой дочери? Я здесь властная дама, всегда заведенная, на нервах - моя семнадцатилетняя дочь (Наталья Солдатова) успела родить ребенка и к тому же сильно пьет. Еще в фильме у меня есть эротическая сцена с Александром Голубевым - у сарая, под дождем, в грязи, с топором в руках. Это, конечно, для меня абсолютно экстраординарный опыт! Мне очень понравилось работать на площадке, потому что Катя Шагалова всегда точно знает, чего хочет. И я знаю, что у нее на съемках меня всегда ждет нечто, чего я никогда еще в своей жизни не испытывала».
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персоны
Александр ГолубевЛюбовь ТолкалинаЕкатерина Шагалова
фильмы
Однажды в провинции

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В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
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