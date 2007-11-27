В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции»

анонс

9 мая 2015 «Гоп-стоп» Павла Бардина на фестивале «Текстура» Московская премьера фильма «Гоп-стоп» Павла Бардина на «Дне фестиваля «Текстура» в рамках кинофестиваля «2-IN-1».

13 апреля 2012 Премьера сериала «Школа №1»! Это не просто школа. Это – настоящая школа выживания.

3 июня 2006 Первый в истории России киносеанс 4 мая 1896 года в санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам изумленной публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, собственно, и началась история отечественного кинопроката.