«Артур и месть Урдалака». Пресс-конференция

28 ноября, в один из последних дней осени Москву посетил известный французский режиссер Люк Бессон
. Целью приезда на сей раз стала премьера его новой картины - сказки «Артур и месть Урдалака»
.
Как известно, фильм этот является не только продолжением истории про «Артура и минипутов»
, но и экранизацией серии детских книг Бессона
. Более того, уже через пару месяцев зритель сможет увидеть и третью часть - «Артур и война двух миров»
.
Перед премьерой, которая должна была состояться вечером в кинотеатре «Формула кино Европа», журналисты собрались в отеле «Ритц Карлтон», чтобы побеседовать с режиссером и российской командой дубляжа: Андреем Григорьевым-Апполоновым
, Лерой Козловой
и Виктором Вержбицким
. Вел пресс-конференцию Илья Легостаев
.
Люк Бессон
оказался веселым собеседником, практически, клоуном. С наушниками для синхронного перевода он разыграл целую сцену, на вопросы порой отвечал хоть и с оттенком мании величия, но вполне иронично. Его веселье оказалось заразным, и ему в конце концов стал подыгрывать Андрей Григорьев-Апполонов
, озвучивший в фильме Барахлюша.
Сами же вопросы, в основном, касались новой картины, хотя и начали, как всегда, издалека.
Вы очень редко в последнее время садитесь в режиссерское кресло. Однако продюсируете фильмы и пишете много сценариев. С чем это связано?
Мне больше всего нравится писать сценарии. Потому, что ты никому тогда не докучаешь и не надоедаешь никому. Можно написать, что пятьсот лошадей врывается в Москву и это никому не доставит никаких проблем. Или две тысячи лошадей. И потом это уже будет забота продюсера, где найти такое количество лошадей. Потом они уже меня просят сократить количество лошадей, потому что две тысячи это много.
Но, когда ты пишешь сценарий, ты чувствуешь настоящую свободу. Больше всего мне нравится в написании сценариев, что не важно, чем ты занимался в своей жизни, неважно, что ты делал утром. Ты берешь ручку, листок бумаги… И это могут сделать все. Любой человек, может взять бумагу и ручку. Мне нравится, что как будто принимаю вызов свободы. Надо мной ничего не довлеет. Ты совершенно свободен и все люди равны в этом процессе.
Когда я начинал работать как режиссер и снимал свой первый фильм, я был в очень сложном положении. Сложно найти деньги, никто тебе не верит. Вообще все кругом не верят дебютантам. Или вот дали деньги, и теперь ждут от меня больших фильмов.
А когда я пишу сценарии, то я свободен и мне очень нравится эта работа. Это как в спорте, когда ты должен выйти на дистанцию. Если даже ты стал чемпионом мира, через неделю ты должен выходить на новый старт. И нельзя останавливаться, ты должен выходить на старт снова и снова. Это обязывает тебя постоянно поддерживать форму. Это хорошая гимнастика.
А что касается продюсирования, то это очень просто. Это работа для лентяев. Там вообще ничего не надо делать. Приходит режиссер, говорит: «Хороший денек! Увидимся завтра.» Поэтому, когда ты продюсер, ты особенно ничем не занимаешься. Так что не такой уж это и тяжелый труд. Главное, чтобы у тебя был хороший режиссер и хорошая команда. Ставить фильмы, быть режиссером – вот что самое сложное. Вот это действительно тяжкий труд. Тут можно и растеряться, и потерять всю душу. Нужно вцепляться в людей, выпивать их кровь. К концу дня ты уже просто мертв.
Когда я снимал «Голубую бездну» я четыре раза терял сознание на съемках. Приезжал врач, делал мне какой-то неизвестный укол и я снова вставал за камеру. Поэтому пару лет назад я сказал, что больше не хочу снимать кино, слишком я устал от этого дела.
Расскажите пожалуйста, как вообще появилась идея создать минипутов?
Однажды мой друг Патрис Гарсия принес мне рисунок маленького человечка-минипута, сидящего на листике. Я посмотрел на этот рисунок и понял, что в этом маленьком персонаже уже все сказано. Я понял, что в нем есть настоящий сюжет.
Сначала мы хотели сделать короткометражный фильм. Мы сняли тогда короткий фильм, он длился всего одну минуту, посмотрели его. И после этого уже работали четыре года. Так появился на свет первый фильм «Артур и минипуты».
А какой персонаж из этих историй нравится вам больше всего?
Если честно, я люблю их всех. Я люблю Барахлюша за то, что он такой глупый, и принцессу Селению за ее красоту. А еще мне очень нравится итальянский шеф-повар, там есть такой. Но вообще они мне все очень нравятся.
Вы создаете истории о минипутах, чтобы вернуться в детство?
Я рассказываю эти истории, потому что они этого достойны. Вообще это странный вопрос. Дети вот никогда не спрашивают меня, почему я снимаю фильмы для взрослых. Я снимал фильмы под водой и в космосе. Снял фильм про средневековье. Мне нравятся испытания, я люблю ставить перед собой сложные задачи.
Люди, когда попадают в мир минипутов, они меняются. У них меняется количество пальцев, одежда. А когда Урдалак попадает в наш мир, с ним ничего не происходит. От такой же как и был в своем мире. Почему так?
Урдалак не меняется, потому что он не человек. Для него в моей сказке действуют другие законы.
Есть мнение, что ваш персонаж Урдалак очень похож на другого известного злодея Волан де Морта. Может на вас как-то повлияли истории о Гарри Поттере?
Первые наброски Урдалака были сделаны 9 лет назад, а впервые Волан де Морта на экране я увидел года 3-4 назад. Так что задайте этот вопрос людям, которые занимаются Гарри Поттером. С другой стороны я не в первый раз становлюсь источником вдохновения для других режиссеров. Это прямо гордостью меня переполняет.
Совсем скоро выходит продолжение фильма «Артур и месть Урдалака», который будет называться «Артур и война двух миров». Вы не могли бы рассказать о нем поподробнее?
Интересное дело. Каждый раз, когда я приезжаю рассказывать о новом фильме, меня всегда спрашивают о следующем. Оба фильма сняты по двум одноименным книгам. Это все одна большая книга, один большой сюжет. И технически «Война двух миров» оказалась самой сложной. Поэтому мы несколько задержались с ее выпуском. Вы увидите ее через два-четыре месяца. Вам не придется ждать четыре года, как это было между первым и вторым фильмами. Думаю, что это хорошая новость.
Вся вторая часть – это была ловушка злобного У, и третья часть уже будет рассказывать как Селения, Артур и Барахлюш остановят этого злодея. Хочу сказать, что я очень впечатлен русским голосом Урдалака. Я, когда впервые его услышал, был под большим впечатлением.
Кроме стандартных вопросов-ответов, Люк Бессон
выразил также благодарность звездам, участвовавшим в российском дубляже картины. Особенно ему понравился голос нашего Урдалака - Виктора Вержбицкого
, а Леру Козлову
по слухам, дошедшим до СМИ, режиссер пригласил сыграть роль в свой новый фильм.
«Артур и месть Урдалака»
выходит в прокат 3 декабря, с нашей рецензией
на него можно ознакомиться в разделе «Премьеры»
.
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