«Артур и месть Урдалака». Пресс-конференция

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6 октября 1943 Темная ночь, только пули свистят по степи... В 1942 году на Ташкентской киностудии, ставшей средоточием кинематографистов и театральных работников, режиссер Леонид Луков снимал фильм "Два бойца". Картина рассказывала о крепкой фронтовой дружбе двух солдат, добродушном, неторопливом, основательном богатыре - "Саше с Уралмаша" и темпераментном шутнике и балагуре - одессите Аркаше Дзюбине.

15 сентября 1934 На экраны вышел певый фильм Михаила Ромма В сентябре 1934 года на экраны СССР выходит первый фильм режиссера Михаила Ромма. Он поставил "Пышку" по собственному сценарию — экранизации, весьма близкой мопассановскому подлиннику.

21 июня 2009 Раздача слонов и материализация духов В 2007 году на соискание девятой национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" были выдвинуты 13 российских фильмов-номинантов. Об этом сообщил 18 января 2007 года Виктор Матизен.