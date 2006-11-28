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Ведьма или Вий?

28 ноября
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28 ноября 2006
Прошел премьерный показ фильма "Ведьма" режиссера Олега Фесенко.
Всем нам памятна Наталья Варлей в роли ведьмочки – мы выросли на ее шаловливом взгляде из «Вия» и очень любим нашу классику ужасов.
У современного зрителя теперь появится новая нечисть - безумно обаятельная даже в синеватом гриме мертвеца Евгения Крюкова. В кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера первого российского хоррора «Ведьма», созданного совместно с финнами и эстонцами. Режиссером этого фильма является Олег Фесенко, ранее работавший над сериалами «Умножающий печаль», «Если невеста ведьма» и «Даша Васильева-2». Кроме Крюковой, в ленте играют Валерий Николаев, Лембит Ульфсак и Арнис Лицитис.
Перед кинотеатром на площади зрителей развлекали игрой с огнем и лазерными спецэффектами, в фойе прошло костюмированное представление с акробатами, где главным зрителем была Евгения Крюкова. Среди иизвестных гостей мелькнули Никас Сафронов, Андрей Житинкин, Маша Малиновская, Георгий Мартиросян, Крис Кельми, Данко, Алиса Гребенщикова, Павел Белозеров и многие другие.
Сюжет гоголевского «Вия» сильно трансформировался. Действие знаменитого произведения перенесено куда-то за границу. Журналист Айван с неохотой отправляется исследовать природу загадочных явлений, происходящих в отдаленном городке. Не доехав до города его автомобиль благополучно глохнет на заброшенной дороге, которая приводит героя к старому дому, где заблудившемуся путнику удается найти приют. Когда часы пробили полночь, на пороге комнаты появляется очаровательная девушка… А дальше смотрите или читайте – выбор за вами…
Макс
Кадры из фильма предоставлены кинокомпанией Lizard Cinema Trade
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персоны
Павел БелозёровНаталья ВарлейАлиса ГребенщиковаЕвгения КрюковаАрнис ЛицитисГеоргий МартиросьянВалерий НиколаевНикас СафроновЛембит УльфсакОлег Фесенко
фильмы
ВедьмаВийЕсли невеста ведьмаУмножающий печаль

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