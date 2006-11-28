Ведьма или Вий?

анонс

13 февраля 2012 ММКФ: «В России кино будут смотреть всегда» Шестой день Юбилейного ММКФ порадовал дискуссиями о будущем кино, социальной проблематикой фильмов-конкурсантов, а также новым VJ-перформансом Питера Гринуэя.

11 июня 2006 День рождения Госфильмофонда Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.

18 февраля 2013 Компания Star Media завершила съемки проекта "Смерть шпионам 2" голосом Левитана, воем воздушной тревоги и эффектными взрывами 25 июня, словами режиссера Анны Гресь «Стоп. Снято. Всем спасибо!» завершилась девятимесячная работа над детективом «Смерть шпионам 2»