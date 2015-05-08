Специальное решение коллегии Госкино о запрете «Комиссара»

В разгар перестройки коллегия Госкино специальным решением (от 28.11.86 г.) подтвердила свой прежний запрет «Комиссара». Конфликтная комиссия Союза кинематографистов, занимавшаяся «полочными» фильмами, запрет этот не преодолела. К тому же в ноябре 1986-го года Аскольдов «за игнорирование Ленинских норм советской жизни» был вторично исключен из партии.



Из интервью Александра Аскольдова журналу «Персона» (2003 год):

Как ни удивительно, самые грустные дни, которые я пережил, - это дни взлета демократии в нашем сообществе. Знаменитый V съезд кинематографистов, свобода, гласность, ликование, освобождение полочных картин...

Но у меня была ситуация абсолютно безвыходная: в ноябре 1986 года меня вторично исключили из партии. Я достаточно критически относился к тому, что происходило тогда, и написал Ельцину письмо, где на 80 страницах дал анализ ситуации в российском кинематографе. Там были и мои предложения: что сделать, чтобы наше искусство не замерло во времени. В ответ последовали репрессии - меня заочно исключили из партии, открыли очередное уголовное дело. И в то время, когда товарищи ликовали, меня поочередно вызывали в верховную, городскую и районную прокуратуры.

Но потом был Московский кинофестиваль 1987 года. После долгого перерыва на него приехали истинные звезды мирового кинематографа: Федерико Феллини, Джульетта Мазина, Роберт де Ниро, Гарсиа Маркес...

Состоялась пресс-конференция, я тоже попал на нее, меня почему-то пропустили. Обстановка была очень непринужденной, присутствовало огромное количество иностранных журналистов. Они наивно спрашивали: а про бисексуалов у вас теперь можно? А про гомосексуалистов?.. Им отвечали: можно. Один бразильский критик спросил: а что, уже все «полочные» картины освобождены? Его сразу заверили, что все. И тут нечто иррациональное меня подняло на ноги! Я прошел через переполненный зал, наступая на чьи-то ноги, ничего не видя перед собой... И сказал: «Двадцать лет я молчал, теперь дайте мне сказать!».

Речь была очень краткой: «Двадцать лет назад я снял картину. Не знаю, хорошая она или плохая, но я сделал ее так, как достало у меня в то время сил и умения. Эта картина о боли человечества - о шовинизме, о роковой судьбе еврейского народа. В ней снимались крупнейшие русские актеры. Посмотрите картину и скажите: хорошая она или нет?»



Опубликовано в журнале «Персона» № 4-5, 2003 год.

Стр. 38-39