"Беглянки" на DVD

анонс

23 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Астерикс на Олимпийских играх».

6 мая 2015

Дмитрий Месхиев переизбран на второй срок Председателем Правления СК СПб

Впервые Дмитрий Месхиев был выбран на этот пост в 2008 году.