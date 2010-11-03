«Судмедэксперты». Завершение съемок

3 ноября компания «Всемирные Русские Студии»
завершила съемки 8-ми серийного детективного сериала «Судмедэксперты»
.
В ролях заняты актеры: Максим Литовченко
, Екатерина Редникова
, Владимир Стержаков
, Наталия Курдюбова
, Ирина Апексимова
, Анна Герман
, Александр Самойлов
, Александр Яцко
, Николай Добрынин
, Евгения Гладий
и другие.
Судья, адвокат, прокурор – вот люди, играющие на судебном процессе главную роль. Казалось бы, именно от них зависит судьба обвиняемого. Но не тут-то было: «за кадром» остается человек, без которого вынести приговор никак нельзя. Это – медицинский эксперт. Именно его заключение зачастую становится решающим, именно от него зависит – останется ли человек на свободе, или попадет за решетку. Этот фильм – как раз о представителе этой благородной профессии.
Андрей Петровский (Максим Литовченко
) – потомственный судебный медэксперт. Его отец был известным патологоанатомом, автором медицинских учебников, а он сам – уважаемый врач, имя которого считается залогом истины. Работает Андрей в Бюро судебно-медицинской экспертизы, его честность и принципиальность известны в узких кругах, именно поэтому его выводам безоговорочно доверяет следствие и суд.
Кроме любимой работы есть у Петровского и личная жизнь – его возлюбленная Рита (Екатерина Редникова
) работает в том же бюро. Да вот незадача – Рита замужем за бизнесменом и отцом своего 8-летнего сына. Однажды муж Риты оказывается за решеткой по обвинению в убийстве. Именно тогда перед честным судмедэкспертом встает серьезный нравственный выбор: одно лишь его слово может подтвердить или опровергнуть вину подозреваемого. Андрей устраивает собственное расследование, докапывается до истины и объявляет о невиновности своего соперника.
Юрий Морозов (режиссер):
В сериале необычна сама тематика, и место действия, и герои. На нашем экране я не видел произведений на эту тему. Если на Западе существует масса аналогов – про частные морги, или, например, про специалистов, расследующих преступления по костям, то в нашей практике это один из первых проектов на эту тему.
Максим Литовченко (исполнитель главной роли):
У меня роль Петровского, патологоанатома, специалиста высшей марки. Человек очень живой, в отличие от тех, с кем он работает. Он потомственный патологоанатом, у него династия: дед был, отец и он. Человек ответственный, профессионал высокий и компромиссов не допускает в отличие от других персонажей. Этим он отличается. Можно сказать бессребреник. Это видно и по его машине, и по одежде – кеды. Демократичный, современный человек.
У меня за плечами несколько лет медицинского института, откуда я ушел в театральный, так что в роль я вжился легко. Я в своей жизни довольно много препарировал, правда давно. Кроме того, у меня мама врач- анестезиолог. И я в детстве много времени проводил у нее на работе. Видел 12-часовую операцию на сердце. И хирурги со мной играли, и анестезиологи. И игрушечки у меня были соответствующие: рыбки были сплетены из капельниц, клапан от сердца как каучуковый мячик использовался, ведь игрушек у нас почти не было.
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