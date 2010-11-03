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«Судмедэксперты». Завершение съемок

3 ноября
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3 ноября 2010
«Судмедэксперты». Завершение съемок
3 ноября компания «Всемирные Русские Студии» завершила съемки 8-ми серийного детективного сериала «Судмедэксперты».
В ролях заняты актеры: Максим Литовченко, Екатерина Редникова, Владимир Стержаков, Наталия Курдюбова, Ирина Апексимова, Анна Герман, Александр Самойлов, Александр Яцко, Николай Добрынин, Евгения Гладий и другие.
«Судмедэксперты». Завершение съемокСудья, адвокат, прокурор – вот люди, играющие на судебном процессе главную роль. Казалось бы, именно от них зависит судьба обвиняемого. Но не тут-то было: «за кадром» остается человек, без которого вынести приговор никак нельзя. Это – медицинский эксперт. Именно его заключение зачастую становится решающим, именно от него зависит – останется ли человек на свободе, или попадет за решетку. Этот фильм – как раз о представителе этой благородной профессии.
Андрей Петровский («Судмедэксперты». Завершение съемокМаксим Литовченко) – потомственный судебный медэксперт. Его отец был известным патологоанатомом, автором медицинских учебников, а он сам – уважаемый врач, имя которого считается залогом истины. Работает Андрей в Бюро судебно-медицинской экспертизы, его честность и принципиальность известны в узких кругах, именно поэтому его выводам безоговорочно доверяет следствие и суд.
«Судмедэксперты». Завершение съемокКроме любимой работы есть у Петровского и личная жизнь – его возлюбленная Рита (Екатерина Редникова) работает в том же бюро. Да вот незадача – Рита замужем за бизнесменом и отцом своего 8-летнего сына. Однажды муж Риты оказывается за решеткой по обвинению в убийстве. Именно тогда перед честным судмедэкспертом встает серьезный нравственный выбор: одно лишь его слово может подтвердить или опровергнуть вину подозреваемого. Андрей устраивает собственное расследование, докапывается до истины и объявляет о невиновности своего соперника.
Юрий Морозов (режиссер):
В сериале необычна сама тематика, и место действия, и герои. На нашем экране я не видел произведений на эту тему. Если на Западе существует масса аналогов – про частные морги, или, например, про специалистов, расследующих преступления по костям, то в нашей практике это один из первых проектов на эту тему.
Максим Литовченко (исполнитель главной роли):
У меня роль Петровского, патологоанатома, специалиста высшей марки. Человек очень живой, в отличие от тех, с кем он работает. Он потомственный патологоанатом, у него династия: дед был, отец и он. Человек ответственный, профессионал высокий и компромиссов не допускает в отличие от других персонажей. Этим он отличается. Можно сказать бессребреник. Это видно и по его машине, и по одежде – кеды. Демократичный, современный человек.
У меня за плечами несколько лет медицинского института, откуда я ушел в театральный, так что в роль я вжился легко. Я в своей жизни довольно много препарировал, правда давно. Кроме того, у меня мама врач- анестезиолог. И я в детстве много времени проводил у нее на работе. Видел 12-часовую операцию на сердце. И хирурги со мной играли, и анестезиологи. И игрушечки у меня были соответствующие: рыбки были сплетены из капельниц, клапан от сердца как каучуковый мячик использовался, ведь игрушек у нас почти не было.
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персоны
Ирина АпексимоваАнна Герман (II)Евгения ГладийНиколай ДобрынинГеоргий КовалевНаталия КурдюбоваМаксим ЛитовченкоЮрий МорозовЕкатерина РедниковаАлександр СамойловВладимир СтержаковАлександр Яцко
фильмы
Судмедэксперты

обсуждение >>
№ 4
irina ka4yrina (прохладный)   20.06.2011 - 20:39
ну вот, наконец то посмотрела в онлайне восемь серий сериала. мне понравилось (даже не потому, что там снимается Максим Литовченко))), хотя это сыграло немаловажную роль для меня лично))) но мне кажется... читать далее>>
№ 3
irina ka4yrina (прохладный)   1.06.2011 - 12:03
Вот нашла такую новость в интернете - "Сериал "Судмедэксперты". С 23 мая! Премьера на 9-ом канале! По будням в 21:45". Но это ТВ канал Израиля. А когда же мы увидим этот сериал? читать далее>>
№ 2
irina ka4yrina (прохладный)   12.05.2011 - 14:45
все таки хотелось бы узнать, когда можно будет увидеть сериал. читать далее>>
№ 1
irina ka4yrina (прохладный)   19.11.2010 - 14:16
.....осталось узнать где и когда покажут премьеру сериала))... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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