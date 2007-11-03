Кинофестиваль "Отражение. Дубль второй"

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Фильм Сергея Мокрицкого «Четыре возраста любви» получил приз за лучшую режиссуру на V Международном кинофестивале «Балтийские дебюты».

12 апреля 2006

"Арест санкционирую". Зам. ген.прокурора СССР (подпись неразб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ гор. Москва, 1948 года, декабря «24» дня Я, пом. нач. 6 отд. Отд.2-3 2 Гл. Упр МГБ СССР, майор Лисицкий, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности ЗУСКИНА Вениамина Львовича, 1899 года рождения, уроженца г.