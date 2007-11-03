Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Европе аплодировали «Внеземному»

3 ноября
Все года

Хроника кино >>
3 ноября 2007
На 32 Международном телевизионном фестивале «Золотой ларец» фильм компании «Стар Медиа» «Внеземной» получил приз за лучшую режиссерскую работу.
На болгарском кинофоруме были заявлены 32 фильма из Италии, России, Франции, Болгарии, Сербии, Кореи, Японии, Бельгии, Австрии, Финляндии.
Украину представлял фильм «Внеземной» компании «Стар Медиа».
Пять дней город Пловдив жил фестивалем кино, огромные плакаты с названиями фильмов приглашали всех желающих на просмотр.
В 2007 году, по словам продюсера Артема Доллежаля, большинство работ имели ярко выраженную социальную направленность. Но, не смотря на большое количество достойных работ, именно фильм «Внеземной» публика отметила аплодисментами.
Высокую оценку фильму дало и жюри.
За лучшую режиссерскую работу, дипломом фестиваля и хрустальным призом от Союза кинематографистов Болгарии, был награжден Сергей Крутин, режиссер фильма «Внеземной».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Артём ДоллежальСергей КрутинОльга Шульгина
фильмы
Внеземной

фотографии >>
В Европе аплодировали «Внеземному» фотографии
В Европе аплодировали «Внеземному» фотографии
В Европе аплодировали «Внеземному» фотографии
Режиссер Сергей Крутин репетирует с актерами сцену...
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Художественный боевик "Княжна Мэри"
Художественный боевик "Княжна Мэри"
Начинается прокат фильма "Княжна Мэри", режиссер В.Г.Барский, производство - Госкинопром Грузии.
В.Г.Барский экранизировал в 1926—27 годах повести Лермонтова «Максим Максимыч»,«Княжна Мэри»,«Бэла».
XXVII Международный фестиваль ВГИК
XXVII Международный фестиваль ВГИК
XXVII Международный фестиваль ВГИК стартовал 15 октября. Церемония открытия прошла в киноконцертном зале «Пушкинский» при съезде приглашенных гостей и принимающей стороны.
Счастье - это когда тебя понимают
Счастье - это когда тебя понимают
11-го августа 1969 года на экраны вышел фильм режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника", главные роли в котором сыграли Вячеслав Тихонов и Ирина Печерникова.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ольга Седлецкая
2 ноября ушла из жизни актриса Ольга Седлецкая.
Владимир Тютюнник
1 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Тютюнник.
Эдуард Митницкий
31 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Эдуард Митницкий.
Богдан Жолдак
31 октября ушёл из жизни сценарист Богдан Жолдак.
Давид Черкасский
30 октября ушёл из жизни режиссёр Давид Черкасский.
Марат Арипов
29 октября скончался актёр, режиссёр Марат Арипов.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Сергей Дружко
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Премьеры ТВ

Маруся
3 ноября
Россия 1
Мы всё равно будем вместе
3 ноября
Россия 1
Непредвиденные обстоятельства
4 ноября
Россия 1
Годунов
5 ноября
Россия 1
Зинка-москвичка
5 ноября
Россия 1
Контрибуция
5 ноября
Первый канал
Дуэт по праву
6 ноября
Россия 1
Неуловимые
6 ноября
НТВ

ревью