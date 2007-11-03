В Европе аплодировали «Внеземному»

анонс

7 марта 1927 Художественный боевик "Княжна Мэри" Начинается прокат фильма "Княжна Мэри", режиссер В.Г.Барский, производство - Госкинопром Грузии.

В.Г.Барский экранизировал в 1926—27 годах повести Лермонтова «Максим Максимыч»,«Княжна Мэри»,«Бэла».

13 февраля 2012 ММКФ: «В России кино будут смотреть всегда» Шестой день Юбилейного ММКФ порадовал дискуссиями о будущем кино, социальной проблематикой фильмов-конкурсантов, а также новым VJ-перформансом Питера Гринуэя.

6 июля 2009 XXVII Международный фестиваль ВГИК XXVII Международный фестиваль ВГИК стартовал 15 октября. Церемония открытия прошла в киноконцертном зале «Пушкинский» при съезде приглашенных гостей и принимающей стороны.