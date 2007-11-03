В Европе аплодировали «Внеземному»

На 32 Международном телевизионном фестивале «Золотой ларец» фильм компании «Стар Медиа» «Внеземной
» получил приз за лучшую режиссерскую работу.
На болгарском кинофоруме были заявлены 32 фильма из Италии, России, Франции, Болгарии, Сербии, Кореи, Японии, Бельгии, Австрии, Финляндии.
Украину представлял фильм «Внеземной
» компании «Стар Медиа».
Пять дней город Пловдив жил фестивалем кино, огромные плакаты с названиями фильмов приглашали всех желающих на просмотр.
В 2007 году, по словам продюсера Артема Доллежаля
, большинство работ имели ярко выраженную социальную направленность. Но, не смотря на большое количество достойных работ, именно фильм «Внеземной
» публика отметила аплодисментами.
Высокую оценку фильму дало и жюри.
За лучшую режиссерскую работу, дипломом фестиваля и хрустальным призом от Союза кинематографистов Болгарии, был награжден Сергей Крутин
, режиссер фильма «Внеземной
».
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