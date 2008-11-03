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«Две сестры-2»: монтажно-тонировочный период

3 ноября
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3 ноября 2008
Сериал «Две сестры-2» - 16-серийное продолжение популярной теленовеллы «Две сестры», шедшей в апреле 2008 года на канале «Россия». Режиссером новых серий вновь стал Олег Массарыгин. В роли Вари Демидовой - простой девочки из Свердловска, ставшей чемпионкой по фигурному катанию - Анна Слынько. В новых сериях также появится бывший Варин возлюбленный - хоккеист Андрей Стрельников (Стрельц) в исполнении Александра Дьяченко. Кроме них в картине снимались Юлия Тельпухова, Любовь Германова, Кирилл Паладич, Ольга Долинина и другие. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Сочи. Мелодрама снималась студией MG MEDIA по заказу «Централ Партнершип».
Режиссер Олег Массарыгин: «Героиня Анны Слынько - крепкий, сильный, волевой человек. Если бы она в детстве не стала фигуристкой, она бы стала пианисткой, ученым – кем угодно. Во второй серии она преодолела препятствия и стала журналисткой. Наш сериал - это история взросления людей, становления личности, история жизни.
Главное – чтобы оставалось позитивное ощущение, что все пройдет, все преодолимо. И пока мы друг к другу относимся с добром, с любовью, мы все сможем пережить».
Анна Слынько (Варя): «Моя героиня выросла, а играть женщину 32-х лет очень интересно. Я считаю, что в этом случае не нужно переигрывать, изображать возраст, накладывать искусственные морщины, а нужно посмотреть на себя и героя с иронией, без излишней серьезности. Сама-то я в разрыве этих двух историй тихо миновала 25 лет».
Александр Дьяченко (Стрелец): «Мой герой в хоккей больше не играет, он уже взрослый мальчик. У него уже нет возможности решать проблемы по мере поступления, потому что их столько поступило за 15-летний период! Но в первой части мне было очень интересно сыграть хоккеиста – я сам в хоккей играю с детства. На момент съемок первой части я тесно общался с ветеранами хоккейного спорта, да и сейчас продолжаю общаться».

«Централ Партнершип»
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Любовь ГермановаОльга ДолининаАлександр ДьяченкоОлег МассарыгинАнна СлынькоЮлия Тельпухова
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Две сестрыДве сестры-2

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«Две сестры-2»: монтажно-тонировочный период фотографии
«Две сестры-2»: монтажно-тонировочный период фотографии
«Две сестры-2»: монтажно-тонировочный период фотографии
«Две сестры-2»: монтажно-тонировочный период фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Natalia M (Praha)   20.12.2012 - 20:35
В силу жизненных обстоятельств иногда смотрю сериалы. Про сериал Две сестры узнала из фильмографии Александра Дьяченко и с удовольствием его посмотрела, по многим причинам. Прочитала обсуждения данного... читать далее>>
№ 3
просто гость   11.04.2009 - 11:18
не смотрела прочла вот эти анонсы и хоккей создать НЕ удалось, и Женька футболист.. Алеш, КАКАЯ СОВЕСТЬ?! у НЕлюдей совести не бывает.... читать далее>>
№ 2
Любовь (Псковская обл.)   5.03.2009 - 19:56
Милый, хороший фильм, приятно смотреть. Не идет ни в какое сравнение со с надоевшими "Ментами" "Следом" и т. д. и т. п. Замечательно играют артисты, Анечка-умница, Саша-красавец!... читать далее>>
№ 1
Алеша   16.02.2009 - 21:25
Совесть совсем потеряли? Мало того, что урали сценарий, так еще и переделали его по своему. Что бы никто не догадался? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Телевизионное кино. Начало.
В этот день, 17 июня 1968 года была создана первая в стране (СССР) профессиональная организация, которой предписывалась творческая задача — создание телевизионных фильмов. Каждый год творческое объединение "Экран" выпускало на киностудиях системы "Госкино" и на собственных съемочных площадках до 120 одно- и многосерийных художественных фильмов, фильмов-спектаклей, фильмов-балетов, фильмов-опер и музыкальных фильмов-портретов.
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