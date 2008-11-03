«Две сестры-2»: монтажно-тонировочный период

Сериал «Две сестры-2»
- 16-серийное продолжение популярной теленовеллы «Две сестры»
, шедшей в апреле 2008 года на канале «Россия». Режиссером новых серий вновь стал Олег Массарыгин. В роли Вари Демидовой - простой девочки из Свердловска, ставшей чемпионкой по фигурному катанию - Анна Слынько. В новых сериях также появится бывший Варин возлюбленный - хоккеист Андрей Стрельников (Стрельц) в исполнении Александра Дьяченко. Кроме них в картине снимались Юлия Тельпухова, Любовь Германова, Кирилл Паладич, Ольга Долинина и другие. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Сочи. Мелодрама снималась студией MG MEDIA по заказу «Централ Партнершип».
Режиссер Олег Массарыгин
: «Героиня Анны Слынько - крепкий, сильный, волевой человек. Если бы она в детстве не стала фигуристкой, она бы стала пианисткой, ученым – кем угодно. Во второй серии она преодолела препятствия и стала журналисткой. Наш сериал - это история взросления людей, становления личности, история жизни.
Главное – чтобы оставалось позитивное ощущение, что все пройдет, все преодолимо. И пока мы друг к другу относимся с добром, с любовью, мы все сможем пережить»
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Анна Слынько
(Варя): «Моя героиня выросла, а играть женщину 32-х лет очень интересно. Я считаю, что в этом случае не нужно переигрывать, изображать возраст, накладывать искусственные морщины, а нужно посмотреть на себя и героя с иронией, без излишней серьезности. Сама-то я в разрыве этих двух историй тихо миновала 25 лет»
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Александр Дьяченко
(Стрелец): «Мой герой в хоккей больше не играет, он уже взрослый мальчик. У него уже нет возможности решать проблемы по мере поступления, потому что их столько поступило за 15-летний период! Но в первой части мне было очень интересно сыграть хоккеиста – я сам в хоккей играю с детства. На момент съемок первой части я тесно общался с ветеранами хоккейного спорта, да и сейчас продолжаю общаться»
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