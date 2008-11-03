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Коллекция Татьяны Мамедовой «Обитаемый остров»

3 ноября
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3 ноября 2008
Дизайнер Татьяна Мамедова представила свою новую коллекцию — арт-проект «Обитаемый остров». Показ прошел 3 ноября, в помещении театра «Школа драматического искусства», в рамках одного из самых ярких событий в мире российской моды — LEXUS NEO COUTURE. Коллекция «Обитаемый остров» создана по мотивам футуристических образов героев одноименного фильма Федора Бондарчука, самого масштабного и амбициозного российского кинопроекта.
Татьяна Мамедова, дизайнер: «Коллекция «Обитаемый остров» стала для меня шагом вперед. Я смогла углубиться в производство полусотни костюмов, имея при этом огромный багаж накопленных знаний, ведь во время работы над фильмом я должна была думать не о десятках – о тысячах костюмов. Опыт работы в кино оказался, безусловно, полезным, особенно в области массового производства одежды».
Коллекция Татьяны Мамедовой является концептуальным развитием идей дизайнера, заложенных в образы и костюмы действующих лиц фильма. Из 300 созданных к фильму оригинальных образов в коллекцию «Обитаемый остров» вошли самые интересные дизайнерские решения, найденные в процессе работы над фильмом, в том числе костюмы для персонажей Федора Бондарчука, Алексея Серебрякова, Анны Михалковой, Юлии Снигирь, разнообразные платья горожан и горожанок. Взяв за основу коллекции образы героев, Татьяна Мамедова переосмыслила их с позиции современной моды, художница предложила свое видение современного дизайна моды, соответствующее духу и идеям картины.
В работе над проектом «Обитаемый остров» перед художником по костюмам стояла сложнейшая задача — не только смоделировать образы будущего, но и максимально «очеловечить» инопланетных персонажей. В общей сложности по нескольким сотням эскизов, созданных Татьяной Мамедовой для нового фильма Федора Бондарчука, сшито около трех тысяч костюмов — своеобразный рекорд для российского кинематографа. Она черпала вдохновение в истории костюма разных стран мира и в парадоксальном соединении имперских стилей.
Татьяна Мамедова, дизайнер: «Планета Саракш представлялась мне некой территорией вне времени и пространства – таким параллельным миром. Костюмы главных героев я решала в духе минимализма. Старалась сделать их изобретательными, но при этом очень простыми – чтобы, с одной стороны, они были понятны, интересны для рассматривания и приятны для созерцания, с другой – не отвлекали бы от актерской игры».
В большинстве моделей использованы только исходные силуэты костюмов, а сама конструкция полностью изменена и приближена к современным «земным» моделям. При создании этих моделей, взяв за основу силуэты, разработанные для фильма,
[i]«Для массовки Имперского города мы сшили порядка 400 костюмов, все они имеют ярко выраженный силуэт — строгий и утрированный. Так что в работе над коллекцией у меня было широкое поле для творчества, — рассказывает Татьяна Мамедова. — Вы так же увидите реплики и вариации на костюмы главных героев фильма: кабинетный и домашний костюмы Прокурора, кабинетный костюм Странника, домашние костюмы Максима Каммерера и Гая Гаал, а также платье Рады Гаал».
Создавая коллекцию, Татьяна Мамедова использовала ткани «дюшес» — шелк, атлас, хлопок с шелком. Все украшения — эксклюзивная ручная работа знаменитой российской художницы Кати Филипповой, автора украшений и аксессуаров к фильму «Обитаемый остров».
Демонстрация коллекции была построена по принципу арт-перформанса с концептуальным музыкальным и визуальным сопровождением. Постановку видео и света для показа коллекции Татьяны Мамедовой осуществляет известный специалист в области современного видео-арта и передовых видео-технологий Никита Цымбал.
После показа в Москве жители 10 городов России смогли воочию увидеть костюмы, вошедшие в коллекцию «Обитаемый остров». Они были выставлены на всеобщее обозрение в специально оборудованных витринах в следующих кинотеатрах: «Октябрь», «Синема Парк на Калужской», «Пять звезд на Павелецкой», «Каро на Щукинской», «Формула Кино Европа», «Формула Кино на Можайке», «Kinostar de Lux» в ТЦ Мега-Теплый Стан и Мега-Химки, «Каро» в ТЦ «Атриум» (все – Москва), «Каро» в ТЦ «Варшавский экспресс», «Каро на Дыбенко», «Кронверк Заневский», «Синема Парк», «Художественный» (все – Санкт-Петербург), «Титаник» (Екатеринбург), «Каро-Фильм» (Казань), «Семь звезд» (Краснодар), «Луч» (Красноярск), «Россия» (Нижний Новогород), «Синема Парк» (Новосибирск), «КиноМакс Дон» (Ростов-на-Дону), «Синема Парк» (Тюмень).

SKC Agency
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