Алексей Шелыгин. Избранное

В продажу поступил альбом Алексея Шелыгина
«Избранное: музыка из фильмов и сериалов». В издание вошли ранее не издававшиеся темы из таких известных картин, как «Звездочет»
, «Гражданин начальник»
, «Однажды в провинции»
, «Штрафбат»
, а также проверенные хиты («Бригада»
, «Бой с тенью 1,2»
, «Граффити»
).
ТРЕК-ЛИСТ
1. Главная Тема (из сериала «Бригада»)
2. Клятва (из сериала «Бригада»)
3. Немного Любви (из сериала «Бригада»)
4. Главная Тема (из к./ф. «Бой с тенью»)
5. Последний Раунд (из к./ф. «Бой с тенью»)
6. Реванш (How're U, Mr. Nyman) (из к./ф. «Бой с тенью 2: Реванш)
7. Псалом 90 (How're U, Mr. Dougan) (из к./ф. «Бой с тенью 2: Реванш)
8. Апрель (из сериала «Звездочет»)
9. Тема Любви (из сериала «Звездочет»)
10. Главная Тема (из сериала «Гражданин начальник»)
11. Озеро (из сериала «Лебединый рай»)
12. Главная Тема (из к./ф. «Граффити»)
13. Фанк (из т./с. «Четыре таксиста и собака»)
14. Финал (из к./ф. «Граффити»)
15. Главная Тема (из сериала «Штрафбат»)
16. Прощание (из сериала «Штрафбат»)
17. Главная тема (из к./ф. «Однажды в провинции)
18. Тема Дома (из к./ф. «Королев»)
19. Большой Полонез (из сериала «Полонез Кречинского»
20. Главная тема (из к./ф. «Небо. Самолет. Девушка»)
21. Тема Любви (из к./ф. «Вы не оставите меня»)
22. Adagio (из к./ф. «На Верхней Масловке»)
Алексей Шелыгин
– известный современный российский композитор. Широкую известность и всенародное признание Шелыгину принесла работа над музыкой для сериала режиссера Алексея Сидорова «Бригада» (2002), а также для блокбастера «Бой с тенью» (2005). Эти две работы не только стали поистине всероссийскими хитами, но и принесли Алексею две премии «Рекордъ» за самые продаваемые отечественные саундтреки, которые задали новую планку качества для музыки российского кинематографа.
обсуждение >>