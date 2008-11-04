Алексей Шелыгин. Избранное

анонс

1 июня 2009 Параграф 78 Fest в клубе "Б1 Maximum" Кинокомпания "MB Production" приготовила для зрителей подарок - 23 и 24 февраля в клубе "Б1 Maximum" состоялся "Параграф 78 Fest".

18 февраля 2013 "Орел" подарил праздник детскому дому Кинокомпания "Орел" превратила день знаний в день подарков для воспитанников детского дома пос. Мстеры Владимирской области.