Отключись от забот – включи «Универ»!

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5 марта 1949 Разгромить буржуазную агентуру в киноискусстве В номере газеты «Советское искусство», вышедшем 5 марта 1949 года был опубликован отчет «Разгромить буржуазную агентуру в киноискусстве».

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".

22 октября 2006 На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы В феврале 1936-го, в преддверии 20-й годовщины Октябрьской революции, было принято постановление "об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий", в которых драматургам предстояло "показать роль Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции…".