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Отключись от забот – включи «Универ»!

4 ноября
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4 ноября 2008
Ты думаешь, что учеба в вузе – это путь во взрослую серьезную жизнь?
Нет! Это отдельная, полная настоящих забот и неподдельного веселья ЖИЗНЬ!
4 ноября на канале ТНТ состоялся марафон молодежной комедии осени. С 12 часов утра и до 9 вечера зрители смогли увидеть весь первый сезон «Универа» - 18 серий без перерыва.
История пяти друзей, живущих в одном блоке обычного студенческого общежития и круглосуточно выносящий друг другу мозг, покорила зрителей по всей стране.
Красивая блондинка Аллочка, мечтающая заарканить олигарха, страшненькая Таня и наивно влюбленный в нее Саша Сергеев, обаятельный ловелас Гоша и Кузя, чья единственная и взаимная любовь – каратэ. Все они круглосуточно ищут личное счастье, в перерывах учатся и даже сдают сессии, и это нереально смешно.
Ситком «Универ» стартовал на ТНТ 25 августа и за короткий срок завоевал симпатии телезрителей. По данным, предоставленным TNS Gallup Media, в слоте 18:30-19:00 у аудитории в возрасте от 18 до 30 лет «Универ» уверенно занимал второе место с долей 14,2, уступая лишь НТВ, доля которого составляет 16,1.

ТНТ
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№ 1
Дарья Л. (Гулькевичи)   14.01.2009 - 12:35
Замечательна комедия с невероятно притягательными актёрами. Буду ждать НОВЫХ историй про беззаботных, уже достаточно взрослых людях. читать далее>>
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