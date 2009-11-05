«Ясновидящая» - в прокате

5 ноября на экраны России вышла новая картина Ильи Хотиненко «Ясновидящая»
, в которой главные роли сыграли Алла Юганова
и Евгений Стычкин
.
За неделю до премьеры в одном из самых маленьких, но уютных залов кинотеатра «Октябрь» состоялся пресс-показ фильма, по завершении которого на вопросы журналистов ответили режиссер Илья Хотиненко
, продюсер Ирина Митрофанова
, актеры Алла Юганова
, Евгений Стычкин
, Денис Бургазлиев
и Ксения Рябинкина
.
Тон беседы был весьма непринужденный и ироничный - этому способствовали камерная обстановка зала и Стычкин
, не упустивший возможности повеселить представителей прессы. Например, он вспомнил, что существуют дубли сцены в бассейне, где героиню Югановой
пытались заменить дублершей. Получилось забавно, потому как вместо хрупкой актрисы в бассейне оказалась очень «фигуристая» девушка.
Были у него и серьезные высказывания по поводу съемок в этом фильме: «Я не раздумывая взялся за эту роль, потому что недавно я уже работал с Ильей Хотиненко в картине «Контракт на любовь». Илья – человек талантливый. Он умеет организовать атмосферу на съемочной площадке таким образом, что работа с ним становится удовольствием. А здесь еще хороший сценарий. Есть два человека, которым принадлежит большое столичное предприятие. Два друга, которые всю жизнь были вместе. Они поставили на кон свое дело, и в результате проиграли. Когда они теряют свое дело, то каждый из них выбирает свой новый путь. Один из них стреляется, а мой персонаж начинает новую жизнь с того момента, когда влюбляется в главную героиню – ясновидящую - и спасает ее от гибели. Он мог бы поехать в Арктику спасать котиков от вымирания, или что-то делать в более глобальном масштабе, но он решил совершить совершенно конкретный поступок в отношении конкретного человека. Мой герой – совершенно реальный, живой человек. К.М.С. по стрельбе из лука. У него есть друзья, жена, любовницы. Но при этом он внутри глубоко одинокий человек. И встреча с этой девушкой, которая обладает даром ясновидения, для него становится преодолением какого-то барьера в себе самом. Моего партнера играет Денис Бургазлиев. Мы с ним когда-то снимались в фильме «Апрель», и с тех пор мечтали снова встретиться на съемочной площадке. Он прекрасный артист и мой друг. Работается очень легко»
.
Илья Хотиненко
не стал вдаваться в подробности идейного содержания картины, тем более, ограничивать ее месседжем. Более же подробно он высказался о фильме чуть раньше, для пресс-релиза: «Сюжет не новый. Такое уже есть и в литературе, и в кино. Но мы подходим к нему с другого ракурса. Когда подбирали актерский состав, то думали о том, чтобы артисты соответствовали такому сюжету. Большинство актеров, которые снимаются в нашем фильме, мне уже знакомы и их диапазон возможностей понятен. С некоторыми из них я уже работал. Единственное исключение – это Алла Юганова, исполнительница главной роли. Это молодая актриса с большим потенциалом. Евгений Стычкин играет одного из главных героев»
.
Денис Бургазлиев
искренне восхитился тем, как Стычкин
научился управляться с луком. А Алла Юганова
поблагодарила всех, с кем ей довелось работать во время съемок «Ясновидящей»
, и рассказала о своей роли: «Тот дар, который открылся моей героине, ее совершенно не радует. Ей стали открываться ситуации, на которые она бессильно как-то повлиять. Если она видит смерть, то может только констатировать факт. Это ее безумно мучит. Ей снятся кошмары и т.д. В результате это мощно влияет на ее психику. Перипетии сюжета объединяют ее с персонажем Жени Стычкина, благодаря чему он решает возникшие у нее проблемы. Перед съемками я сходила к действительно двум ясновидящим. Посмотрела, как они работают. Эти два разных человека не вызвали у меня сомнения в том, что они обладают таким даром. Они смотрели на меня и говорили, какие события у меня возникнут. Они увидели, что есть приглашение в некий кинопроект… Но я в этом фильме буду создавать свою версию. Я сама в одно время занималась хиромантией, картами таро. Читала книги о магии и т.д. Я что-то видела, слышала… Было такое ощущение, что я действительно схожу с ума… Но эти вещи можно объяснить реальными событиями и фактами. Теперь мне интересно соприкоснуться с другой, художественной стороны с этим явлением. Я фаталист. Полагаю, что если судьба тебе что-то предлагает, то не зря. Предложение сыграть в этом фильме главную роль рассматриваю так, что это могла быть только я и никакая другая актриса. Думаю, что у нас все получится так, как надо. На съемочной площадке очень доброжелательная атмосфера!»
Самый яркий эпизод этого мероприятия, как ни странно, - не конференция и показ картины, а пресс-материалы. Среди них журналисты с удивлением обнаружили диск с самим фильмом. Кто-то даже выразил общее мнение: «Это беспрецедентная акция. Зато в Интернете он появится сразу в хорошем качестве»
. На что продюсер ответила: «К сожалению, никакая DVD-компания не берется выпустить нашу картину. Поэтому мы решили распространить его хотя бы среди вас»
.
Помимо пресс-показа состоялась и премьера «Ясновидящей»
. Она прошла в кинотеатре «Ударник» 6 ноября. Режиссера и его команду пришли поздравить с выходом нового фильма родные, друзья и коллеги: режиссеры Владимир Хотиненко, Владимир Грамматиков, Петр Буслов, актеры Ольга Сутулова, Андрей Леонов и другие.
Будет ли сопутствовать этому фильму удача, решит зритель.
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