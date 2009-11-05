«Ясновидящая» - в прокате

анонс

3 декабря 2006 Мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы. В марте 1963 года в Кремле состоялась встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Материалы встречи были опубликованы в «Правде». Из речи Н.С.Хрущева: «Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича».

18 февраля 2013 Юрий Мамин сокращает фильм для проката Популярный питерский комедиограф Юрий Мамин сократил свой новый фильм «Не думай про белых обезьян» на целых 20 минут. Для этих целей Мамин приехал на Мосфильм», где вовсю кипит работа.

30 сентября 2006 Конкурс сценариев В 1904 году, в разгар русско-японской кампании, был образован благотворительный "Комитет имени Скобелева", оказывавший действенную помощь пострадавшим на войне. В частности, благодаря ему были построены дома для военных инвалидов в Коврове и Владимире, Черниговской и Симбирской губерниях.