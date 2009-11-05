«Утро» выходит на DVD

Кинокомпания «ТАТА СТУДИО» и «СОЮЗ Видео» представляют на DVD с 5 ноября: Юрий Степанов
и Галина Тюнина
в мелодраме Сергея Ткачева
«Утро
».
Она любит кататься в троллейбусе и читать умные книги… Он любит сидеть у воды и пить газировку… Она любит записывать свои мысли на ходу и радоваться, что они не кончаются… Он любит смотреть, как приходят катера, и придумывать пассажирам биографии… Она любит мороженое и сигареты с ментолом… А он - лошадей и витрины магазинов… Ей приходится бродить по ночным улицам, даже если не хочется… Он обожает ночной город, который помогает ему мечтать… И однажды… совершенно случайно… Они встречаются… ОН и ОНА…
«Фильм УТРО – это история о волшебстве любви, которая в наше прагматичное суетное время все еще способна творить чудеса, пусть маленькие, без фей и колдунов, но все-таки чудеса. И если человек верен своей любви до конца, то и она, рано или поздно, отвечает ему тем же.
В картине снялись замечательные актеры: Галина Тюнина и Юрий Степанов. Я к ним испытываю самые нежные и добрые чувства.
Мне захотелось придумать для них историю, и она родилась как-то сама собой. Надеюсь, что зрителю она будет интересна»
Сергей Ткачев
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