Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам

5 ноября премьера состоялась в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Художественный» (Невский пр.,67), в программе - творческий вечер с участием Екатерины Гусевой.

9 ноября премьера - в Екатеринбурге в кинотеатре "Киноплекс" (ТЦ Карнавал, Халтурина,55). Группа людей перед премьерой в плащах и с манками для уток ходила по ТРЦ «Карнавал», приглашая гостей на премьеру фильма «Беглянки». А также несколько человек, стилизованных под журналистов с микрофонами, раздавали флаеры-скидки на фильм.

11 ноября премьера состоялась в Калининграде в кинотеатре ТРК "Эпицентр" (ул. Проф. Баранова,30), в программе - встреча с Ириной Рахмановой.

13 ноября - в Самаре в кинотеатре "Киномечта" (Московское ш.,81б, ТЦ "Парк Хаус"), в программе - мини-концерт самарских музыкальных групп, встреча с Ириной Рахмановой.

14 ноября премьера состоялась в Тольятти в кинотеатре "Киноплекс" (Парк Хаус, Автозаводское шоссе,6), в программе - встреча с Ириной Рахмановой.

15 ноября премьера в Москве с участием всех актеров фильма: Екатерины Гусевой, Ирины Рахмановой, Егора Бероева, Павла Деревянко, Алисы Гребнщиковой и режиссера Юсупа Разыкова.