Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам

5 ноября
Все года

Хроника кино >>
5 ноября 2007
5 ноября премьера состоялась в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Художественный» (Невский пр.,67), в программе - творческий вечер с участием Екатерины Гусевой.
9 ноября премьера - в Екатеринбурге в кинотеатре "Киноплекс" (ТЦ Карнавал, Халтурина,55). Группа людей перед премьерой в плащах и с манками для уток ходила по ТРЦ «Карнавал», приглашая гостей на премьеру фильма «Беглянки». А также несколько человек, стилизованных под журналистов с микрофонами, раздавали флаеры-скидки на фильм.
11 ноября премьера состоялась в Калининграде в кинотеатре ТРК "Эпицентр" (ул. Проф. Баранова,30), в программе - встреча с Ириной Рахмановой.
13 ноября - в Самаре в кинотеатре "Киномечта" (Московское ш.,81б, ТЦ "Парк Хаус"), в программе - мини-концерт самарских музыкальных групп, встреча с Ириной Рахмановой.
14 ноября премьера состоялась в Тольятти в кинотеатре "Киноплекс" (Парк Хаус, Автозаводское шоссе,6), в программе - встреча с Ириной Рахмановой.
15 ноября премьера в Москве с участием всех актеров фильма: Екатерины Гусевой, Ирины Рахмановой, Егора Бероева, Павла Деревянко, Алисы Гребнщиковой и режиссера Юсупа Разыкова.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Егор БероевАлиса ГребенщиковаЕкатерина ГусеваПавел ДеревянкоЮсуп РазыковИрина Рахманова
фильмы
Беглянки

фотографии >>
Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 4
Оля (Львов)   10.12.2007 - 15:14
Фильм замечательный! Пашка - ты просто супер сыграл! Я только и ждала, когда кто-нибудь приедет на заправку! Так держать! Желаю творческого успеха! А вот "Гитлер капут" не... читать далее>>
№ 3
Ольга С (Москва)   19.11.2007 - 13:39
Фильм теплый, немного наивный и с хорошей музыкой. чем-то напоминает старые советские комедии. И актерский состав отличный! читать далее>>
№ 2
Наталия (Серпицкая)   19.11.2007 - 11:18
Вот именно что позитивное кино, как говорили на премьере. Среди всей грязи , стрельбы и наркоты, которая льется с экранов, это как тихая заводь - с улыбками, наивным сюжетом и хорошим настроением. Всем,... читать далее>>
№ 1
Крайнова Мария (Москва)   8.11.2007 - 17:39
Кино отлично снято. Хотя несколько смущает прилагательное "магическая" (про магическую комедию). Нормальная киношка для тихого вечера. Сюжет по крайней мере сильно отличается от многого остального,... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Подсолнухи, Витторио Де Сика и Мосфильм
Подсолнухи, Витторио Де Сика и Мосфильм
В ИТАЛИИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ демонстрируется картина «Подсолнухи», которую итальянские кинематографисты снимали в нашей стране с помощью советских коллег. Генеральный директор студии «Мосфильм» В.
1 комментарий
"Пустыня"? "Спасите гарем"? "Белое солнце пустыни"!
"Пустыня"? "Спасите гарем"? "Белое солнце пустыни"!
6 мая — Владимир Мотыль вылетает в Махачкалу (Дагестанская АССР) для выбора мест натурных съемок фильма "Белое солнце пустыни" и пробудет там до 15 мая. За три дня до его возвращения в ЭТК придет сообщение из Главного управления художественной кинематографии, что режиссерский сценарий наконец-то принят.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Лавров
3 ноября скончался актёр, театральный режиссёр Олег Лавров.
Ольга Седлецкая
2 ноября ушла из жизни актриса Ольга Седлецкая.
Владимир Тютюнник
1 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Тютюнник.
Эдуард Митницкий
31 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Эдуард Митницкий.
Богдан Жолдак
31 октября ушёл из жизни сценарист Богдан Жолдак.
Давид Черкасский
30 октября ушёл из жизни режиссёр Давид Черкасский.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Юрий Мочалов
Николай Плотников
Павел Прилучный
Юрий Пронин
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Вивьен Ли
Татум О'Нил
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Сэм Шепард
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Премьеры ТВ

Непредвиденные обстоятельства
4 ноября
Россия 1
Годунов
5 ноября
Россия 1
Зинка-москвичка
5 ноября
Россия 1
Контрибуция
5 ноября
Первый канал
Дуэт по праву
6 ноября
Россия 1
Неуловимые
6 ноября
НТВ
Нетающий лёд
10 ноября
Россия 1
Сердечные раны
10 ноября
Россия 1
Две женщины
11 ноября
Россия 1
Опавшие листья
11 ноября
Россия 1

ревью