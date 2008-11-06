«Тюльпан». Победа в Лондоне

анонс

В нашей стране и раньше снимали фантастические ленты - философский «Солярис» Тарковского, экологический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам», комедия абсурда Георгия Данелия «Кин-дза-дза».

Названы имена победителей 23-его Московского международного фестиваля для детей и юношества.

18 июня 2007

"Когда мы будем делить наши деньги?"

В прокат выходят два новых фильма - "Ненасытные" ( 24 августа) и "Русские деньги" (25 августа). Эти ленты совершенно разные, но есть то, что их объединяет - деньги.