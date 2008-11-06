Михаил Туманишвили: "Мы работали честно"

ревью

Татьяна Адриановна Филиппова о своем отце и деде - творческой династии Александрийского театра

Из жизни одной театральной семьи: Михаил и Адриан Филипповы

«Хорошего кино в перестройку практически не снимали»: Наталья Варлей о причинах ухода из кино

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«Я, в принципе, человек злой»: Стас Садальский о своем поведении в соцсетях

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