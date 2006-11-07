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Премьера фильма "Тихий Дон"

7 ноября
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7 ноября 2006
Фильм "Тихий Дон", снятый выдающимся кинорежиссером Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова, выходит на экраны Первого канала телевидения 7 ноября.
На пресс-конференции, посвященной премьере фильма, Константин Эрнст напомнил, что в течение двух лет, в 1989-1990 года, Бондарчук работал над своей последней эпической лентой совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи. Но довести до конца работу режиссер не смог - продюсер объявил свою фирму банкротом и 160 тысяч метров отснятой пленки на долгие годы остались за пределами России.
После 13 лет поисков при поддержке министерства культуры России, министерства иностранных дел России, киноконцерна Мосфильм, а также ряда деятелей российской культуры материалы последнего фильма Сергея Бондарчука наконец вернулись в Россию.
По сохранившимся записям и заметкам, оставленным режиссером, картину удалось собрать, закончить и озвучить. Над монтажом авторской версии работал сын Сергея Федоровича - режиссер Федор Бондарчук.
По его мнению, главное для отца в этом фильме была история любви Аксиньи и Григория, и Сергей Бондарчук снимал историю любви. "Я пытаюсь это сохранить, - сказал Федор Бондарчук. - Нелегко было соединить части ленты воедино, у нас много было сложностей и с монтажом, и с озвучиванием, поскольку лента изначально снималась на английском языке".
Текст от автора читал Никита Михалков. Это было общее решение и Константина Эрнста, и Федора Бондарчука.
"Я не уверен, что Сергей Федорович выбрал бы на эту роль меня, - сказал Михалков. - Но для меня это была огромная честь, огромная ответственность и огромное наслаждение читать блистательный текст великого романа 20-го века".
Присутствовавшая на пресс-конференции исполнительница роли Аксиньи французская актриса Дельфин Форест сказала, что вначале должна была играть роль Дарьи, но на первой же встрече с ней Бондарчуком сразу решил ее взять именно на роль Аксиньи. Дельфин, немного говорившая по-русски, рассказала, что прабабушка у нее русская и она с детства слышала русскую речь. "Я очень рада, что наконец этот фильм увидят на родине Сергея Федоровича. Я ждала этого 15 лет и сейчас счастлива, что могу присутствовать на этой премьере в России", - сказал актриса.
В Москве 7 ноября показан первый эпизод восьмисерийной телевизионной версии "Тихого Дона". Существует и итальянская трехчасовая киноверсия фильа, но прав на нее у Первого канала нет.

История создания фильма
Обсуждение фильма

РИА Новости
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персоны
Наталья АндрейченкоСергей БондарчукФёдор БондарчукНикита Михалков
фильмы
Тихий ДонТихий Дон

фотографии >>
Руперт Эверетт и Дельфин Форест - исполнители главных ролей.
Кадр из фильма
Премьера фильма "Тихий Дон" фотографии
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обсуждение >>
№ 8
Наталья (Киев)   28.02.2008 - 16:36
Один человек высказал мысль, что лучше бы этот фильм совсем потерялся. Присоединяюсь. Читала Роман. Именно с большой буквы. Впечатление - ошеломительное. И тут такой фильм...с чужими актерами, как бы похожи... читать далее>>
№ 7
троянин (воронеж)   14.11.2006 - 23:03
ОТВРАТИТЕЛЬНО! Даже если фильм был ориентирован на европейского зрителя, нельзя так извращать самобытность казачества. Какие-то костлявые казачки, гееподобный Григорий, Аксинья со взглядом и внешностью... читать далее>>
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№ 6
Елена (Московский)   8.11.2006 - 11:54
Фильм снят очень красочно! Но Фёдор Бондарчук с озвучанием поторопился ((( Ни Гармаш,ни Суханов совершенно не подходят для этих ролей. "Озвучка" сильно режет слух,какая-то не родная! Понятно,... читать далее>>
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№ 5
Я   8.11.2006 - 10:19
Посмотрим что будет дальше... читать далее>>
№ 4
Я   8.11.2006 - 10:18
Немного разочарованна, действие слишком быстро разворачивается, и совершенно нет никакий чувств! читать далее>>
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