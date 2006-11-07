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Мечта вперемешку с фантазией и фантастикой!

7 ноября
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7 ноября 2006
Создатели картины "Парк советского периода" загадочно приурочили ее выход на широкие экраны к 7 ноября, бывшему празднику Великой Октябьрской революции. Ностальгия замучала, что ли? Или мечтают о возвращении советских времен, или просто мечтают о том, что могло бы быть, да не сбылось почему-то... Мечта вперемешку с фантазией и фантастикой! Юлий Гусман написал сценарий в соавторстве с Эдуардом Акоповым и выспупил в качестве режиссера. В ролях Александр Лазарев-младший, Михаил Ефремов, Сергей Никоненко, Владимир Зельдин, Елизавета Боярская, Александр Абдулов, Клара Лучко, Иосиф Кобзон и другие - даже по актерскому состову видно, как причудливо перемешались в картине реалии той, советской жизни и этой, нашей, российской.
Сюет таков: парк Советского периода – это парк удивительной красоты, чистоты и ухоженности. Это парк высокой культуры обслуживания.
Здесь за Вами будут ухаживать так, как если бы Вы были членом правительства, космонавтом или знатной стахановкой. Вас поселят в шикарный номер с полированной мебелью и телевизором "Темп", по которому показывают "Лебединое озеро". К Вашим услугам – целый шкаф одежды из хлопка и льна, холодильник с красной и черной икрой, минеральной водой и фруктами. Медперсонал вышколен, по аллеям маршируют пионеры, а доллар стоит 60 копеек. Дождь здесь не обещают. Его делают. Каждый день после обеда в тихий час – чтобы засыпать было приятнее. А если Вы устанете отдыхать, то милости просим испытать трудностей. К Вашим услугам – аттракцион "Целина", где Вы будете мокнуть под проливным дождем, слушать выступление Кобзона и сидеть за рулем горящего грузовика. Или настоящий полет в космос – со всеми причитающимися космонавту перегрузками. А может быть, Вы хотите стать узником Гулага? И это тоже возможно. Сотрудники Парка Советского периода готовы выполнить любое из Ваших желаний!
Парк советского периода – это коммунистический островок среди бушующих страстей нашей непростой жизни. Но не каждый сможет попасть сюда.
Олегу Зимину повезло – он, знаменитый ведущий, автор культового телешоу, которое вот уже много лет смотрит вся страна, награжден за ударный труд неделей отдыха в этом заповедном месте. Не совсем бескорыстно, конечно – взамен Олег должен сделать репортаж о Парке. И тогда, быть может, случится чудо, ему простят огромный долг, а его программа будет вновь выходить в эфир...Все может быть - надо посмотреть и узнать!
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персоны
Александр АбдуловЕлизавета БоярскаяМихаил ЕфремовВладимир ЗельдинИосиф КобзонАлександр Лазарев (младший)Клара ЛучкоСергей Никоненко
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Парк советского периода

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Мечта вперемешку с фантазией и фантастикой! фотографии
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