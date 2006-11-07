Мечта вперемешку с фантазией и фантастикой!

анонс

18 февраля 2013 «Шерлок Холмс» выходит в прокат ..в последний день уходящего года, во всех кинотеатрах страны.

23 июля 2007 Мастер-классы от мэтров В рамках XXVI международного фестиваля ВГИК прошли мастер-классы двух мэтров российской кинорежиссуры: 11 октября - Владимира Наумова ("Бег", "Мир входящему", "Тегеран-43"), 12-го - Эльдара Рязанова ("Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман").

19 февраля 2013 «Ясновидящая» - в прокате 5 ноября на экраны России вышла новая картина Ильи Хотиненко «Ясновидящая», в которой главные роли сыграли Алла Юганова и Евгений Стычкин.