Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК

7 ноября в зале агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 28 международного фестиваля ВГИК – одного из важнейших событий в российском кинематографе. Важен он, прежде всего тем, что именно новые молодые кинематографисты определяют перспективы развития кинематографа. Зрители получают уникальную возможность познакомиться с дипломными работами будущих лауреатов международных фестивалей и конкурсов. Причем, на десяти (!) площадках Москвы будут демонстрироваться фильмы не только наших вгиковцев, но и картины зарубежных киношкол.
В пресс-конференции принимали участие люди, напрямую влияющие на развитие нашего кино. Это председатель жюри конкурса игрового кино – Владимир Меньшов
(персона, в представлении не нуждающаяся), Эдуард Дубровский, кинодраматург, член союза кинематографистов России, Михаил Адашев, председатель жюри конкурса анимационных фильмов, Сергей Григорьев, дважды лауреат фестиваля ВГИК, Александр Котт, режиссер, и Владимир Малышев – ректор ВГИК, собственно, отдувавшийся на пресс-конференции за других, довольно неразговорчивых участников.
Малышев поблагодарил за проявленный интерес к фестивалю (в зале действительно был аншлаг) и сразу же во вступительной речи вернул замечтавшихся с небес на землю и четко пояснил, какие цели преследует фестиваль: «Мы даже не предполагаем, что на фестивале будут кинематографические шедевры, но работы интересны, прежде всего, тем, кто входит в мир кинематографа. Мы уже можем увидеть своеобразный подчерк режиссера или оператора, будущего гения. При этом, сам фестиваль – прекрасная возможность поговорить о том, как развивается кинопроизводство и, самое главное, правильно ли оно развивается. Тем более, что более 40 киношкол прислали свои работы, и, таким образом, будет происходить своеобразный обмен опытом между молодыми режиссерами»
.
Владимир Меньшов: «Размах фестиваля чрезвычаен. <…> У меня к фестивалю личный, шкурный интерес. Я преподаю на высших режиссерских курсах, и мне очень интересно посмотреть работы и порекомендовать своим студентам»
.
Александр Котт
(собственно, это все, что сказал Котт на пресс-конференции) отметил уникальность концепции вгиковского фестиваля: «Удивительна сама идея демонстрации для простого зрителя студенческих работ: ведь после ВГИКа не поэкспериментируешь – продюсер не даст. А фестиваль – отличная площадка для экспериментов»
. Меньшов развил тему, открытую Коттом, и на вопрос, верит ли он, как и десять лет назад, в появление новых Сокуровых и Тарковских, отметил, что запросы его существенно уменьшились: «Кинематограф уже давно стал продюсерский. Режиссура – одна из самых потерявшихся профессий. В основном, это – «снимальщики», а не режиссеры. Сокуровых и Тарковских действительно мало, но меня уже радует в картине хотя бы какой-нибудь достойный кадр»
.
С Меньшовым согласился и Владимир Малышев: «Выпускникам ВГИКа сейчас и вправду очень трудно. Они получают диплом, приходят к продюсеру, которого диплом даже не интересует, и продюсер ставит перед ним конкретную задачу. Ни на какое творчество ни времени, ни средств уже не хватает»
. Надо сказать, эту проблему давно обсуждают многие российские кинематографисты – большинство студентов кинематографических вузов из-за нехватки средств уходят снимать каких-нибудь «Прекрасных нянь
» и «Ранеток
», даже не окончив университет.
Подводя итоги пресс-конференции, Малышев (я же говорил, что он отдувался за всех) сказал, что он сам ждет от фестиваля: «Нам за пять дней предстоит просмотреть 15 часов конкурсной программы. Я надеюсь из этих пятнадцати часов найти хотя бы минут 20 истинного кино»
.
Мы же будем надеяться на чуть большее и ждать появления новых, молодых, актуальных, талантливых и даже великих мастеров кинематографа.
Подробности 28 фестиваля ВГИК вы можете найти в рубрике «Фестиваль
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