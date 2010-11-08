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Обращение правообладателей об использовании объектов интеллектуальной собственности в сети интернет

8 ноября
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8 ноября 2010
Правообладатели разделяют озабоченность относительно ситуации с использованием объектов авторского и смежных прав в сети интернет, выраженную в обращении интернет-компаний об ответственности за пользовательский контент.
Развитие интернета влечет увеличение объема использования объектов авторского и смежных прав в интерактивной среде в геометрической прогрессии, при этом основное использование происходит без согласия правообладателей. Незаконное использование объектов авторского и смежных прав в сети интернет наносит огромный материальный ущерб отраслям, обеспечивающим создание таких объектов, подрывая экономическую основу для их нормального функционирования и дальнейшего развития. Отсутствие нормальных условий для реализации интеллектуальных прав в перспективе ведет к снижению инвестиционной привлекательности сферы создания и использования объектов авторского и смежных прав, что не отвечает интересам общества и государства.
Правообладатели не могут согласиться с позицией интернет-компаний в том, что последние не должны нести ответственность за контент, незаконно размещенный пользователями. Каждое лицо, осуществляющее незаконное использование интеллектуальной собственности, обязано нести ответственность за свои действия. Такую ответственность должны нести и интернет-компании, которые непосредственно осуществляют использование объектов авторского или смежных прав, в том числе путем их доведения до всеобщего сведения через сеть интернет. Что касается действий пользователей по незаконному размещению контента, то и в данном случае интернет-компании не могут безусловно освобождаться от ответственности, поскольку именно они обеспечивают саму возможность подобного использования, тем самым оказывая содействие нарушению авторского и смежных прав. Что касается утверждения интернет-компаний об отсутствии технической возможности обеспечить соблюдение интеллектуальных прав в сети интернет, то это утверждение опровергается практикой крупнейших мировых интернет-компаний, которые применяют механизмы автоматического обнаружения незаконного контента или ограничивают возможности загружать контент без соглашения с правообладателем.
Любой цивилизованный бизнес должен быть ответственным: вестись с соблюдением действующего законодательства и не нарушать права третьих лиц. Стремительное развитие интернет-компаний во многом стало возможным за счет организации сервисов, использующих объекты интеллектуальной собственности, в том числе предоставляющих возможности для размещения и обмена контентом между пользователями. В соответствии с действующим законодательством субъекты предпринимательской деятельности должны нести все связанные с этой деятельностью риски. Поэтому выстраивая бизнес, предполагающий использование чужой интеллектуальной собственности, интернет-компании должны принимать адекватные меры, направленные на предотвращение ее незаконного использования. В том случае, если интернет-компании не считают необходимым или возможным соблюдать интеллектуальные права при функционировании соответствующих сервисов, они должны осознавать, что их деятельность осуществляется в ущерб законным интересам правообладателей.
Правообладатели, со своей стороны, заявляют о своей готовности сотрудничать с интернет-компаниями в целях достижения общей цели — осуществление законной деятельности по использованию объектов авторского и смежных прав в сети интернет, приносящей доход обеим сторонам. Интеллектуальная собственность является одним из важнейших двигателей интернета, и диалог между правообладателями и интернет-компаниями является залогом успешного развития бизнесов в этих сферах.
Правообладатели согласны с интернет-компаниями, что действующее российское законодательство не в полной мере отражает специфику использования объектов авторского права и смежных прав в интернет-среде, что влечет различное понимание проблемы ответственности за незаконное использование интеллектуальной собственности в этой сфере. Правообладатели выражают свою готовность сотрудничать с интернет-компаниями и органами государственной власти в целях разработки и принятия законодательных норм, направленных на обеспечение законного использования объектов авторского и смежных прав в сети интернет.

Гильдия продюсеров России
ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция»
ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»
Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения» (РАПО)
Национальная Федерация Производителей Фонограмм (НП НФПФ)
Некоммерческое партнерство по содействию развитию рынка музыкального и аудиовизуального контента в сети Интернет (НП МАК)
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SHRDLU (Samara)   11.11.2010 - 13:14
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