Обращение правообладателей об использовании объектов интеллектуальной собственности в сети интернет

Правообладатели разделяют озабоченность относительно ситуации с использованием объектов авторского и смежных прав в сети интернет, выраженную в обращении интернет-компаний об ответственности за пользовательский контент.

Развитие интернета влечет увеличение объема использования объектов авторского и смежных прав в интерактивной среде в геометрической прогрессии, при этом основное использование происходит без согласия правообладателей. Незаконное использование объектов авторского и смежных прав в сети интернет наносит огромный материальный ущерб отраслям, обеспечивающим создание таких объектов, подрывая экономическую основу для их нормального функционирования и дальнейшего развития. Отсутствие нормальных условий для реализации интеллектуальных прав в перспективе ведет к снижению инвестиционной привлекательности сферы создания и использования объектов авторского и смежных прав, что не отвечает интересам общества и государства.

Правообладатели не могут согласиться с позицией интернет-компаний в том, что последние не должны нести ответственность за контент, незаконно размещенный пользователями. Каждое лицо, осуществляющее незаконное использование интеллектуальной собственности, обязано нести ответственность за свои действия. Такую ответственность должны нести и интернет-компании, которые непосредственно осуществляют использование объектов авторского или смежных прав, в том числе путем их доведения до всеобщего сведения через сеть интернет. Что касается действий пользователей по незаконному размещению контента, то и в данном случае интернет-компании не могут безусловно освобождаться от ответственности, поскольку именно они обеспечивают саму возможность подобного использования, тем самым оказывая содействие нарушению авторского и смежных прав. Что касается утверждения интернет-компаний об отсутствии технической возможности обеспечить соблюдение интеллектуальных прав в сети интернет, то это утверждение опровергается практикой крупнейших мировых интернет-компаний, которые применяют механизмы автоматического обнаружения незаконного контента или ограничивают возможности загружать контент без соглашения с правообладателем.

Любой цивилизованный бизнес должен быть ответственным: вестись с соблюдением действующего законодательства и не нарушать права третьих лиц. Стремительное развитие интернет-компаний во многом стало возможным за счет организации сервисов, использующих объекты интеллектуальной собственности, в том числе предоставляющих возможности для размещения и обмена контентом между пользователями. В соответствии с действующим законодательством субъекты предпринимательской деятельности должны нести все связанные с этой деятельностью риски. Поэтому выстраивая бизнес, предполагающий использование чужой интеллектуальной собственности, интернет-компании должны принимать адекватные меры, направленные на предотвращение ее незаконного использования. В том случае, если интернет-компании не считают необходимым или возможным соблюдать интеллектуальные права при функционировании соответствующих сервисов, они должны осознавать, что их деятельность осуществляется в ущерб законным интересам правообладателей.

Правообладатели, со своей стороны, заявляют о своей готовности сотрудничать с интернет-компаниями в целях достижения общей цели — осуществление законной деятельности по использованию объектов авторского и смежных прав в сети интернет, приносящей доход обеим сторонам. Интеллектуальная собственность является одним из важнейших двигателей интернета, и диалог между правообладателями и интернет-компаниями является залогом успешного развития бизнесов в этих сферах.

Правообладатели согласны с интернет-компаниями, что действующее российское законодательство не в полной мере отражает специфику использования объектов авторского права и смежных прав в интернет-среде, что влечет различное понимание проблемы ответственности за незаконное использование интеллектуальной собственности в этой сфере. Правообладатели выражают свою готовность сотрудничать с интернет-компаниями и органами государственной власти в целях разработки и принятия законодательных норм, направленных на обеспечение законного использования объектов авторского и смежных прав в сети интернет.