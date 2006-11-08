Парижская симфония

8 ноября 2006 года
состоялся пресс-показ картины «Париж, я тебя люблю»
, состоящей из новелл двадцати известных режиссеров мира. Подобный опыт киноальманаха известен давно, еще с эпохи бунтарей и 68-го года. К нему обращались такие разные мастера, как Луи Маль
, Роже Вадим
и Федерико Феллини
(«Три шага в бреду»
), но после молодежного бунта все утихло, отпала необходимость объединяться и ставить общий фильм. И лишь в наше время такая потребность вновь возникла, но она выражает не бунтарские взгляды авторов, а скорее их любовь и отношение к чему-то («11 сентября»
, фильмы из серии «На десять минут старше»
). Такие фильмы трудно монтировать, связывать в единую тему – у каждого режиссера свой взгляд на мир. Поэтому какие-то новеллы получаются удачными, а какие-то – лишь звеном в цепочке. Да и короткий метр создавать гораздо сложнее – ведь в маленьком пространстве следует захватить самую суть, избавиться от пустословия и ненужных кадров. А следовательно, для этого нужны особые мастера, владеющие своим делом на все сто и даже двести процентов.
В любви к городам также признаются испокон веков. В кинематографе это явление периодично, но особенно четко оно прослеживается в переломные моменты («Рим – открытый город»
, «Рим Феллини»
, «Я шагаю по Москве»
и другие). Были и киноальманахи, посвященные городам, один из них сделали американские режиссеры Мартин Скорсезе
, Фрэнсис Форд Коппола
и Вуди Аллен
, посвятив сюжеты своему любимому Нью-Йорку («Нью-Йоркские истории»
). В России о городах совсем недавно с любовью и другими не менее ценными чувствами рассказали нам в картинах «Москва»
и «Питер FM»
.
«Париж, я тебя люблю» - картина цельная, в ней все сюжетные линии разных режиссеры все-таки взаимосвязаны не только местом действия, в финале прослеживается некая связующая нить единства героев между собой. Люди живут в одном из «вечных городов» и никак не могут быть не связаны узами родства или мыслей. Трудно сказать, что какие-то новеллы получились менее – это закономерно, так как не каждый автор владеет юмором, как братья Коэны
, особым ритмом, как Том Тиквер
. Лишь некоторые истории несут в себе социальную подоплеку, намекая на известные события во Франции, но в целом сюжеты посвящены жизни людей, их переживаниям и надеждам, их страхам и радостям.
Все сюжетные линии длятся пять минут, сняты они были за 2-3 дня каждым приглашенным режиссером и назван в честь парижского квартала: от Монмартра до Тюильри и 16-го квартала. Практически, в каждой новелле заняты известные актеры, из них особенно хороши Стив Бушеми
, Жюльет Бинош
и Фанни Ардан
. Очень смешон в роли американского туриста Элайджа Вуд
. Его роль отсылает нас к картинам Джона Лэндиса
и Уэса Крейвена
(он, кстати, поставил одну из новелл фильма и довольно удачно, без крови и ужасов, хотя и мистического характера). Но самая трогательная история – с Жюльет Бинош и Виллемом Дэфо
, про жизнь матери, потерявшей сына. И, конечно же, особое место занимают сюжеты Коэнов и Тиквера. Первые создали юмористическую минисценку с сидящим в метро туристом Стивом Бушеми, который изучает по справочнику, как следует себя вести в Париже. Что из этого вышло – смотрите сами, потому что каждая картина братьев, пусть и маленькая, является шедевром. А Тикверу удалось передать невозможное в своем сказочном (по сюжету, настроению, подаче материала и мастерству) сюжете чувства, которые переполняют влюбленного героя-слепого Тома (Мельхиор Беслон
) по отношению к девушке, сыгранной Натали Портман
. Именно эти две новеллы были пилотными выпусками для развития фильма, как целого, а не разрозненного. И, конечно же, не обошлось без сакраментальной фразы «увидеть Париж и умереть», но она не занимает видное место, а лишь проскользнула через пару новелл с намеком на Парижские события. Режиссеры хотели вернуть любовь к этому городу, и им, пожалуй, это удалось.
Paris j’aime ta diversité…
Макс
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