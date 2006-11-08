Парижская симфония

анонс

29 мая 2007 В последние дни 60-го юбилейного Каннского МКФ состоялся «круглый стол», посвященный российскому национальному историческому кино. Основными темами этого мероприятия стали важные проблемы российских кинопроизводителей – совместное производство исторических фильмов и их международный прокат.

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".