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«Кинокадрик». Закрытие

8 ноября
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8 ноября 2008
8 ноября состоялась торжественная театрализованная церемония закрытия 8-го «Большого праздника детского кино в Москве».
Во время церемонии и концерта были оглашены результаты и вручены награды лауреатам и победителям детского кинофестиваля «Кинокадрик» - Конкурса лучших работ детских творческих групп и любительских киношкол со всех уголков России.
Фестиваль проходил в дни осенних школьных каникул в Подмосковном детском лагере «Спасатель» МЧС России. Ребята, отдыхавшие в это время в лагере, стали Большим детским жюри, и после просмотра любительских фильмов – работ своих сверстников из разных городов России - выбирали лучшие из лучших, представленных на Конкурс.
Участников, гостей и лауреатов фестиваля приветствовали представители Министерства культуры РФ, Московского Правительства и Министерства культуры Московской области, активно поддерживающие «Большой праздник детского кино в Москве» и «Кинокадрик», а известные актеры и режиссеры: Василий Лановой, Светлана Светличная, Георгий Натансон, Марина Голуб, Андрей Чернышов, Нонна Гришаева, Александр Нестеров, Юрий Чернов, Чермен Хадиков и другие вручили юным дарованиям призы и награды.
Завершилась церемония закрытия осеннего детского кинопраздника яркими выступлениями лучших детских музыкально-танцевальных коллективов Москвы и Подмосковья и красочным салютом из воздушных шаров и серебряного дождя.
Награды:
1-е место - «Ворона» (г. Пенза) и «Уборщик» (г. Саранск)
2-е место - «Один час твоего времени» (г. Уфа)
3-е место - «Как на Руси женились» (г. Москва)
4-е место - «Воспитатель» ( г. Саранск)
5-е место - «Кошкина планета» (г. Королев)
Дипломы Малого детского жюри - «Воскресная школа» (г. Королев), «Дневник» (Самарская область, с. Хворостянка), «Урок физкультуры» (г. Санкт-Петербург), «Мистер Назойливый» (г. Москва).

Материал подготовил Макс Милиан.
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Марина ГолубВасилий ЛановойИсаак МагитонЮрий МосейчукГеоргий НатансонАлександр НестеровСветлана СветличнаяЧермен ХадиковЮрий ЧерновАндрей Чернышов

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«Кинокадрик». Закрытие фотографии
«Кинокадрик». Закрытие фотографии
«Кинокадрик». Закрытие фотографии
«Кинокадрик». Закрытие фотографии
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