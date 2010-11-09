«Три молодости Годара»

Музей Кино
представил цикл кинопоказов «Вторая молодость»
из программы «Три молодости Жана-Люка Годара»
, посвященной 80-летию знаменитого французского режиссера. Фильмы можно было посмотреть с 9 по 14 ноября
в Центральном доме художника
.
Страсть
/ Passion, 1982, 88 мин.
Имя Кармен
/ Prénom Carmen, 1983, 85 мин.
Детектив / Détective
, 1985, 95 мин.
Тренируй правую (Осторожно – справа)
/ Soigne ta droite, 1987, 82 мин.
Новая волна / Nouvelle vague
, 1990, 90 мин.
Германия девять ноль / Allemagne 90 neuf zéro
, 1991, 62 мин.
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