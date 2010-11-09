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«Три молодости Годара»

9 ноября
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9 ноября 2010
«Три молодости Годара»
Музей Кино представил цикл кинопоказов «Вторая молодость» из программы «Три молодости Жана-Люка Годара», посвященной 80-летию знаменитого французского режиссера. Фильмы можно было посмотреть с 9 по 14 ноября в Центральном доме художника.
Страсть / Passion, 1982, 88 мин.
Имя Кармен / Prénom Carmen, 1983, 85 мин.
Детектив / Détective, 1985, 95 мин.
Тренируй правую (Осторожно – справа) / Soigne ta droite, 1987, 82 мин.
Новая волна / Nouvelle vague, 1990, 90 мин.
Германия девять ноль / Allemagne 90 neuf zéro, 1991, 62 мин.
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Этой планете я бы поставила ноль
Этой планете я бы поставила ноль
Премьера фильма Киры Муратовой "Три истории" (продюсер Игорь Толстунов) состоялась 12 февраля 1997 года в Центральном доме кино. За столь невинным названием скрывались адские страсти: в каждой из трех историй совершалось убийство, и всякий раз совершалия его люди, на первый взгляд, абсолютно неспособные на это… Для той картины Рената Литвинова написала новеллу "Офелия, безвинно утонувшая" и сыграла в ней главную роль.
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