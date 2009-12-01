«Кошечка» выходит в прокат

1 декабря в кинотеатре «Каро Фильм-Атриум» прошел пресс-показ новой картины «Кошечка»
. После него состоялась встреча журналистов с создателями фильма: режиссером Григорием Константинопольским
, актерами Александром Стриженовым
и Евгением Стычкиным
, а также продюсером Андреем Новиковым
.
О самом фильме мы уже рассказывали в дневнике фестиваля «Кинотавр»
. Впечатления от просмотра остались тогда двоякие, но, тем не менее, «Кошечка»
представляет собой довольно необычный эксперимент для российского кинематографа.
Картина состоит из четырех новелл: «Бешеная балерина», «Брак по расчету», «Странный сон», «Кошечка, или от автора», и сам режиссер определяет ее, как «психоделическая комедия в четырех новеллах»
. На съемки ушло пять дней, производство же в целом заняло всего три месяца.
«Кошечка»
– это поклон Шекспиру, Чехову и Станиславскому. Поклон Чехову – язык, которым говорят герои. Поклон Шекспиру – все роли, как в театре «Глобус», исполняют мужчины. А Станиславскому – потому, что в каждой новелле играет всего один артист. Роль для него – экзамен, и легендарное «не верю!» не должно вырваться у зрителя.
Четыре новеллы. Четыре героя. Четыре истории, на первый взгляд не связанные между собой. Давно забытые «недробленые» монологи, где актеры показывают себя, не прячась за спецэффекты и динамичный монтаж. Самобытная драматургия и общий финальный выход с поклоном. Как в театре.
«Кино – это зрелище. Суть в том, из чего его сделать. Мы сделали аттракцион из крупного плана хорошего артиста»
– говорит Григорий Константинопольский
.
Главные роли в «Кошечке»
исполняют Михаил Ефремов
, Александр Стриженов
, Виктор Сухоруков
и Евгений Стычкин
.
Играть балерину Михаил Ефремов
сначала не соглашался и советовал взять на эту роль Евгению Добровольскую
. Но в итоге Константинопольский Ефремова
уговорил.
И не зря – на фестивале «Окно в Европу» в Выборге актер получил приз за лучшее исполнение мужской роли. А Виктору Сухорукову
сценарий понравился сразу. Его герою один год, и он мечтает убить свою няню.
«Я счастлив, потому что «Кошечка» – это авантюрно, экспериментаторски, это битва со штампами»
– сказал актер о картине. И действительно, появление на экране Сухорукова
в детской коляске произвело огромное впечатление на зрителей «Кинотавра»
– публику, которую не так легко удивить.
Об операторах «Кошечки»
стоит сказать отдельно. У каждой новеллы – оператор свой, а команда по «звездности» не уступает актерскому составу. Помимо Владислава Опельянца
(«12»
), над фильмом работали Леван Капанадзе
(«Отдамся в хорошие руки»
), Сергей Мачильский
(«Человек, который знал все»
) и Максим Осадчий
(«9 Рота»
).
После «Кинотавра»
, где «Кошечку»
показали в качестве фильма закрытия фестиваля, картина отправилась на «Окно в Европу» в Выборг.
В Выборге собрала несколько наград. Помимо Серебряной Ладьи Михаила Ефремова
– приз Гильдии киноведов и кинокритиков, с формулировкой «Кошечке, достигшей веса слона», и специальный приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск».
За «Окном в Европу» последовала Европа – картина участвовала в Фестивале российского кино в странах Балтии и Неделе российского кино в Париже.
Далее в планах «Кошечки»
– Берлин, и долгожданная премьера в российском прокате, которая состоится 10 декабря.
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